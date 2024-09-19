台塑高階主管赴上海遭邊控　台塑：該員行動自由、正配合官方調查

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台灣民眾赴中國遭留置、盤查甚至「被消失」的狀況近年來持續增加，日前陸委會證實媒體報導台塑集團高層遭到邊境控制（邊控）長達18天，至今仍無法離境，表示政府已掌握相關訊息，台塑今（19）下午發出聲明稿稱目前該員身體平安，行動自由，正配合中國官方調查中，台塑也將持續關心並提供必要的協助。日前媒體報導指出，一名台塑集團台灣高層主管在中國遭「邊控」，也就是被中國司法、國安部門主導的限制出境、限制出海，與台灣境管、限制出海類似。台塑集團今日下午聲明指出，前該員身體平安，行動自由，正配合中國官方調查中，台塑也將持續關心並提供必要的協助。陸委會此前已表示政府已有掌握相關訊息，由於案件涉及個案安全及家屬意願，政府不便進一步說明，海基會也說迄今尚未接獲公司或家屬相關請求協助。媒體指出，該名台塑高管幹部今年9月初自台北松山機場搭機，飛抵上海虹橋機場後遭到盤查，雖後來釋放請回，但仍遭到邊境控制，邊控原因則並未公布。