日僑學童遇害亡！正值「918事變週年」　中國仇日言論早滿天飛

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昨（18）日適逢918事變93週年，卻傳出有名中國深圳的日僑學校一名10歲學童在上學途中遇襲，送醫後仍不治身亡。適逢918事變93週年，有日媒報導指出，中國社群平台早已充斥著仇日言論，而本起事件發生之前，也已有多起中國人反日言行，使得日中關係蒙上陰影。綜合日媒報導，中國深圳一名10歲日籍男童18日在母親陪同下，前往當地日僑學校上學途中，突然遭到一名44歲中國男性持刀刺傷腹部，送醫緊急進行治療，但仍在19日清晨不幸死亡。據共同社報導，事發後，人行道上還留有血跡，附近還有居民表示，當時聽到了驚叫聲，很可能是男童的母親所發出來的，該名居民更稱，對小孩下手「不可原諒」。在事發之後，現場氣氛凝重緊張，學校所在的道路每隔十多公尺就有便衣警察駐守，整條道路上最少有30名警察。日本駐中國大使館官方微博於19日發文，針對此事表示「我館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。」不過這起事件發生於九一八事變93週年，中國當局高調紀念，當天一早，微博就充斥「日本人滾出去」、「小心日本間諜藏身的日本人學校」等仇日言論，更有許多網友留言稱「勿忘國恥」。此外，中國航空母艦「遼寧號」也首度進入日本鄰接區海域。在事件發生之後，更有中國網友拿晚清的義和團運動相比，稱「義和團總是存在」。還有人批評表示「中國國內的學校，都應該使用中國政府認可的教材」。儘管目前尚未判明這起事件是否跟反日情結有關，但日籍學童在中國遇襲並非首次發生。在今年6月，中國蘇州發生一起中國男性砍傷一對日本人母子的事件，當時蘇州日本人學校的校車載著孩童放學回家，沒想到抵達車站時，就遭到一名中國男子襲擊，除了造成一對日本母子受傷外，施以援手的一名中國籍乘務員也被刺成重傷。此外，在今年6月時，還曾發生過中國男子在日本靖國神社便溺、塗鴉「toilet（廁所）」，在8月時也有一名男子在靖國神社舉著有關慰安婦及南京大屠殺等議題的反日標語，不斷對圍觀群眾嗆聲「以為中國人會怕你們嗎？」，最後遭到日本警方驅離現場。