央行斷金流狠打房！專家：換屋3類人慘了　房市腥風血雨時刻倒數

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▲徐佳馨形容，央行此次使出「斷金流」與「鎖喉」兩大絕招，明年開始的大交屋潮，市場可能會經歷一番腥風血雨。（圖／NOWnews資料照）

中央銀行（央行）下午召開第3季理監事會議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，包含取消寬限期、第2戶貸款上限降為5成並擴大至全國、第3戶以上貸款上限降為3成，以及餘屋貸款上限降為3成等4重點。房產專家直言是央行祭「斷金流」與「鎖喉」兩大絕招打房，成屋市場作為海嘯第一排，受創最深，換屋、多房、建商全都無一倖免。央行Q3理監事會後決議，利率政策維持不變，但存準率調升1碼，並且祭出第7波信用管制措施，，包含以下4點：住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，央行祭出對住宅市場史上最嚴格信用管制，不僅擴大全國範圍貸款成數為5成，還降豪宅貸款成數三成，同時為避免建商囤屋，大降餘屋貸款為三成，比外界預料得更加嚴苛，同時藉由將自然人名下有房屋的再購者重新定義。徐佳馨指出，在此規範下，她形容，央行此次出手同時使出「斷金流」與「鎖喉」兩大絕招，成屋市場作為海嘯第一排，受創最深，預售市場交屋將被打亂，同時也會直接衝擊現在銷售中的預售案。📍第6波：2024年6月14日1. 第2間房貸成數上限調降：針對「六都與新竹縣市」的自然人，購買第2間住宅的最高貸款成數從原先的70%調降至60%。2. 調高銀行存款準備金率：除了房貸成數調整外，央行同時提升銀行的存款準備金率。📍第5波：2023年6月15日第2間房貸成數上限調降：針對「六都與新竹縣市」的自然人，購買第2間住宅的最高貸款成數上限為70%。📍第4波：2021年12月17日1.第3間房貸成數上限調降：針對「六都與新竹縣市」的自然人，購買第3間（含）以上購屋貸款上限從5.5成降至4成。2.購地貸款和餘屋貸款調降：除了房貸成數調整外，央行同時把「購地貸款」從6成調降至5成；另「餘屋貸款」從5成調降到4成。