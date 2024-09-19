黎巴嫩呼叫器爆炸釀11死！BAC承租台北創客　台灣金聯說明了

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黎巴嫩真主黨17日傳出成員的呼叫器（BB call）發生爆炸事件，導致11人死亡、逾3000人受傷慘況，而該款呼叫器製造商「金阿波羅」竟是台灣公司，但金阿波羅稱在聲明中表示，呼叫器是由匈牙利合作夥伴BAC Consulting KFT所製造，金阿波羅公司係授權BAC在特定區域內，使用金阿波羅公司品牌商標進行產品銷售。不過，根據了解，BAC在台辦公室，卻被查出登記地址為共享辦公室，對此，稍早台灣金聯公司對「阿波羅系列有限公司」承租台灣金聯公司台北創客中心「共享座位」進行說明。台灣金聯公司表示， 承租人「阿波羅系列有限公司」於 113.3.29 提出營利事業登記預查資料，向台灣金聯公司提出申租「共享座位」一個。台灣金聯公司經過內部審核，承租人尚於公司設立程序中，所營項目主為電腦及事務性設備批發、零售及國際貿易，經對負責人辦理票據信用及訴訟紀錄之徵信後，准予出租，租期自 113.04.01~114.03.31 止，月租金 2,800 元，為期一年，不過自承租以來，該公司負責人時有出現創客中心「共享座位」處理事務，近期則未進入本創客中心。台灣金聯公司強調，公司係共享辦公室出租人，對於承租人所營事業內容並無所悉，將積極配合檢調單位進行調查。另同步說明台灣金聯公司自 106 年起，陸續於全台各地挑選交通便捷、坪數適宜資產轉型作小型商務辦公室，提供新創業者辦公之用，位於台北市內湖民權東路「台北創客中心」於 112 年底開始對外招租。