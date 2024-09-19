石班瑜逝世！高山峰曝「10年前同公司」發聲哀悼：一路走好

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▲▼高山峰曝10年前和石班瑜同公司，回憶老師的身影。（圖／高山峰臉書）

周星馳御用配音員石班瑜（本名石仁茂）17日逝世，享壽66歲，他從《賭俠》開始就為周星馳在國語版電影中獻聲，死訊讓所有人都不捨。藝人高山峰也透過社群發聲，兩人10多年前在同一家經紀公司，並且哀悼石班瑜一路走好。高山峰在臉書哀悼，「10多年前，我曾和石班瑜老師同經紀公司。當時公司開了一部戲《哈拉教父》，石老師飾演小女主角的貼身管家，梳著油頭，穿西裝，用著你絕對不會聽錯的聲音講台詞演戲。」高山峰也說，如果有影像留存，那麼也會是很珍貴的畫面了，「石老師，一路走好。」他感慨石班瑜的離世，以文寄託哀傷，願他一路好走。石班瑜1986年以《一代女皇》首度替八點檔配音，但因為他的聲音太細，只能配反派人物或是奸臣。1991年，在《賭俠》中開始替周星馳配音，自此成為御用配音員，聲音讓人難忘。他曾在2年多前自曝罹患了「肺曲黴菌」（侵襲性肺麴菌病），體重暴瘦，還曾經住院1個月，近年來退休作品減少，6月曾現身球場為中職統一獅隊開球。