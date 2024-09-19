國泰金技術年會9／26登場　將首度公開Gen AI發展框架

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生成式AI浪潮快速席捲，為全球產業帶來科技的巨大變革，金融業者對發展生成式AI應用亦高度期待。金融業最具指標性的金融科技盛會「2024國泰金控技術年會」將於9月26日在台北101獨一文創登場。今年將從AI技術、治理與多元應用、數據上雲到服務創新體驗…等面向，由來自不同領域之20位頂尖專家，帶來11場精彩的主題演講與趨勢對談，以實例解析核心技術；並首度集結金融同業，探討如何運用科技解決資安防詐議題，報名網站自8月底上線至今，已有逾4000人報名參與。今年最大的亮點之一，就是國泰金資深副總經理姚旭杰將首度公開國泰的生成式AI框架與集團佈局，國泰金各子公司也將分享AI的實際應用，例如銀行將AI結合雲端，打造個人化的新型態經營；人壽、產險則透過AI賦能，為保險業帶來價值鏈轉型。同時，也邀請台灣微軟法務副總經理廖怡苓，與德國企業級開源解決方案大廠SUSE全球AI Lead Ian Quackenbos，分別負責任AI、及私有GenAI平台等進行深度專題演講。日前國泰宣布成為金融業首個數據上雲的機構，各界對於國泰這次大規模的數據上雲皆感好奇，這次將深度剖析金融業數據上雲實戰，分享集團在大規模上雲的進度與歷程，並攜手Amazon Web Services（AWS）、KPMG產業代表，帶來金融業者在數據上雲的旅程中，第一手的甘苦經驗談。值得一提的是，國泰結合聯邦學習和科技防詐主軸，在FinTechSpace輔導下近半年來與金融同業甫完成實證案。今年秉持跨機構打詐的公益之心，首度邀請實證相關夥伴包括FinTechSpace執行總監洪杉源、中信銀行資深副總王俊權、玉山金科技長張智星、新光銀行資訊長張順程等，連同國泰世華銀行副總梁明喬，將於當天下午開場以「跨金融業的科技防詐場景實踐」為題，探討如何運用科技解決產業共通性的資安防詐議題，共同驗證聯邦學習全新典範。國泰金2020年創業界之先，舉辦全台首場由金融業主辦的國泰金控技術年會，以金融科技轉型及創新技術為主題，至今已累計近萬人共襄盛舉，今（2024）年邁入第5年，這次現場將保留去年廣獲好評的「技術交流區」，串聯多個台灣技術社群，並安排互動攤位，供金融科技好手面對面交流。同時也將進行線上直播，讓無法到現場的朋友，也能一覽金融科技的最新脈動。報名「2024國泰金控技術年會」請至https://www.cathaytechcon.com.tw/2024/。