賀錦麗華茲被質疑躲媒體！現身記者會次數僅是川普范斯的10分之1

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普副手范斯（JD Vance）投入選戰後頻繁召開記者會與接受媒體專訪，但也因此出現不少失言。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選即將在11月投票，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）在與共和黨候選人川普（Donald Trump）辯論後聲勢大振，但賀錦麗也有隱憂，外界質疑她在許多議題上都未明確表態立場，且她開新聞記者會以及接受媒體專訪的次數超少。美國媒體《Axios》直接以數字呈現，稱賀錦麗與副手華茲（Tim Walz）開記者會與接受專訪的次數，在賀錦麗投入選戰後，僅是同一期間川普與副手范斯（JD Vance）的10分之1，如此懸殊的差距，讓人很難不認為，躲媒體就是賀錦麗陣營擬定好的策略。《Axios》報導指出，賀錦麗與華茲開記者會與接受專訪的次數，已經寫下美國現代史上主要政黨候選人的最少紀錄。根據《Axios》統計，自總統拜登於7月21日宣布退選改由賀錦麗接手以來，迄今賀錦麗與華茲僅參加了7次記者會與接受媒體專訪，而同一期間，川普與范斯參加了73次記者會與媒體專訪。報導說明，這個統計的媒體專訪僅限於電視媒體或紙本媒體，因此部分廣播或podcast的訪談並未列入。此外，若是有明顯政黨傾向的媒體訪談也會扣掉，像是川普與范斯接受福斯新聞等保守派媒體的訪問並未列入統計，而賀錦麗與華茲接受自由派媒體的訪問也會扣掉，因為要追蹤的是雙方候選人在鏡頭前面對壓力與接受質疑的狀況。報導分析，這樣懸殊的差距只能說明，賀錦麗陣營是有意識地在減少候選人於媒體前曝光，即使這樣的操作已經引來許多媒體質疑。最明顯的例子就是華茲，華茲本來是明尼蘇達州長，經常接受當地媒體訪問，且在競爭成為賀錦麗的副手時，華茲頻繁在全國媒體曝光，然而，當華茲正式成為賀錦麗的競選搭檔後，他卻突然之間就在媒體上消失了。華茲與范斯在成為賀錦麗與川普的搭檔前，兩人全國知名度都不算高，范斯投入選戰後已經召開記者會與接受媒體專訪超過50次，積極曝光想要拉抬聲量，與在媒體前神隱的華茲成為鮮明對比。《Axios》報導最後結論，范斯的大量曝光機會也讓他出現許多失言，像是近期最受矚目的海地移民吃寵物。不過，也有多份民調指出，即使已離投票日不遠，仍有不少選民對賀錦麗的政策不了解，對華茲本人沒印象，這同樣成為賀錦麗陣營必須承擔的風險。賀錦麗陣營的躲媒體策略究竟是否正確，大概只能等到選舉結果出爐後再來論斷。