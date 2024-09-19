特企／統一證券推出【手續費抵用金】　要給投資人實在的回饋

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統一證券於2024年第三季推出手續費抵用金平台，結合即時、自由及彈性的多元服務供投資人可依自身條件及需求來選擇想要折抵的面額及帳號。過往投資人須累積一定程度的交易門檻，方能與證券商協調折讓條件，但現在券商普遍均有推出手續費抵用金，來抵用投資人的交易成本，統一證券為提供友善的服務及優惠的回饋，在手續費抵用金平台上，打破單一帳號的使用限制，在擁有多帳號及多面額的情況下，投資人更可依該帳號的交易金額選用想要折抵的金額，且可在平台上查詢所有的抵扣紀錄。除此之外，統一證券同步推出【回饋龍抵佳】優惠活動，讓使用分戶帳的投資人不僅享有帳戶的便利服務，更可透過參加活動獲贈手續費抵用金。只要您新開統e金帳戶(分戶帳)，即可獲得【回饋龍抵佳】的開戶禮手續費抵用金500元；每月電子下單達100萬再加送手續費抵用金200元，活動期間最高回饋金額共1,500元。在萬物皆漲、薪水變薄的時代，統一證券變相減低投資人的交易成本，為的就是要給投資人實在的回饋！讓投資人所省下的交易成本可以循環利用在其他生活開銷。不僅如此，統一證券落實企業永續發展，敬邀投資人響應淨零減碳，推出【電價抗漲大作戰】優惠活動，於活動期間只要動動手指將紙本對帳單轉換為電子對帳單，即可獲贈OPENPOINT 50點，若當月台股下單不限金額，還可額外抽OPENPOINT 50點，200名/月，在減能減碳的同時，還能回饋一點小確幸。