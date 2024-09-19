鍾欣凌和「弟弟」胡智爲相見歡！貼心送嬰兒車　逗趣復刻撞臉表情

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▲演員鍾欣凌（左），和她意外撞臉的「弟弟」統一獅投手胡智為，兩人俏皮擁抱合影。（圖／翻攝自統一獅 YT）

鍾欣凌和「弟弟」胡智爲相見歡！統一7-ELEVEN獅在今（19）日交手中信兄弟的比賽前，邀請邀請先前意外和投手胡智爲撞臉，引起網路話題討論的演員鍾欣凌出席。統一獅投手胡智為，先前因為訝異主審判決，擺出驚訝表情，被網友做成表情包。讓人意想不到的是，該表期卻意外撞臉演員鍾欣凌，更被製作成對比圖，網友們也因而笑稱兩人是姐弟。統一球團昨（18）日公布，會在賽前邀請鍾欣凌擔任賽前嘉賓。鍾欣凌在被邀請到球場中央後，首度和胡智爲現場相見歡，進入雙方交換贈禮的環節，有趣的是，在3連拍的合照換節，第一張就復刻了撞臉時的逗趣表情，後續則是分別擺出象徵統一獅的L手勢，以及相互擁抱的姿勢，賽前活動圓滿落幕。