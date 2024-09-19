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鍾欣凌和「弟弟」胡智爲相見歡！貼心送嬰兒車　逗趣復刻撞臉表情

記者林之越/綜合報導

▲統一7-ELEVEN獅在今（19）日賽前邀請特別嘉賓鍾欣凌（左），和她意外撞臉的「弟弟」胡智為（右）進行相見歡，雙方互贈禮物，且一起復刻了撞臉的表情，趣味十足。（圖／翻攝自統一獅YT）
▲統一7-ELEVEN獅在今（19）日賽前邀請特別嘉賓鍾欣凌（左），和她意外撞臉的「弟弟」胡智為（右）進行相見歡，雙方互贈禮物，且一起復刻了撞臉的表情，趣味十足。（圖／翻攝自統一獅YT）
鍾欣凌和「弟弟」胡智爲相見歡！統一7-ELEVEN獅在今（19）日交手中信兄弟的比賽前，邀請邀請先前意外和投手胡智爲撞臉，引起網路話題討論的演員鍾欣凌出席。兩人在現場上演「姐弟相認」，首次見面就送上大大擁抱，鍾欣凌在得知胡智爲老婆艾璐懷孕後，也貼心準備了嬰兒車，作為交換禮物。最後，兩人一起逗趣復刻了撞臉時的表情，場面相當歡樂。

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鍾欣凌笑說還好嫁了　貼心準備育兒禮

統一獅投手胡智為，先前因為訝異主審判決，擺出驚訝表情，被網友做成表情包。讓人意想不到的是，該表期卻意外撞臉演員鍾欣凌，更被製作成對比圖，網友們也因而笑稱兩人是姐弟。

統一球團昨（18）日公布，會在賽前邀請鍾欣凌擔任賽前嘉賓。鍾欣凌在被邀請到球場中央後，首度和胡智爲現場相見歡，並開玩笑說：「還好我們都結婚了，不然就不是姐弟臉，而是夫妻臉了，我可能來就變相親，不是認親了。」

▲演員鍾欣凌（左），和她意外撞臉的「弟弟」統一獅投手胡智為，兩人俏皮擁抱合影。（圖／翻攝自統一獅 YT）
▲演員鍾欣凌（左），和她意外撞臉的「弟弟」統一獅投手胡智為，兩人俏皮擁抱合影。（圖／翻攝自統一獅 YT）
進入雙方交換贈禮的環節，鍾欣凌表示自己知道胡智爲的老婆艾璐懷孕後，就特別準備了帶有汽車座椅的嬰兒車，而胡智爲則是贈送了在經典賽中使用的實戰手套。有趣的是，在3連拍的合照換節，第一張就復刻了撞臉時的逗趣表情，後續則是分別擺出象徵統一獅的L手勢，以及相互擁抱的姿勢，賽前活動圓滿落幕。


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