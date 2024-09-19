TPBL本土最低月薪5萬！洋將單季最多638萬　獎金不可超過年薪10%

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台灣職籃TPBL今夏正式成立，集結7支球隊，展開全新賽季。今（19）日TPBL舉行開記季者會，同時也上線全新官網，而根據官網公布的聯盟規章，球員薪資規犯得到規定，本土球員保障最低月薪新臺幣5萬元，而曾獲選為 FIBA 國際正式錦標的中華隊國手，年薪最少120萬。至外籍球員單季最高20萬美元（約合台幣638萬），且獎金總額不得超過年薪總額10％。根據聯盟新上線的規章，「球員得委任持有中華民國籃球協會或 FIBA 國際籃球總會認證之經紀人執照者，或中華民國籃球協會認證之經紀公司」從事其經紀事務，球團不得私下與有委任經紀人或經紀公司之球員逕行簽約。至於薪資規範方面，本土球員保障最低月薪新臺幣5萬元，最高月薪不設上限。曾獲選為 FIBA 國際正式錦標賽中華代表隊（世界盃會內賽、亞洲盃會內賽、亞洲運動會12 人名單，世界盃與亞洲盃資格賽同一階段兩場比賽均須登錄出賽），至少保障年薪新臺幣120萬元（如已簽訂合約後入選 FIBA 國際正式錦標賽中華代表隊者，須於賽事結束下個月起調整為保障年薪新臺幣一百二十萬元以上）。參加新人選秀會中選之新人球員薪資保障如下：第一輪第一順位獲選球員每月至少新臺幣9萬元薪資合約保障；第一輪第二順位獲選球員每月至少新臺幣8萬元薪資合約保障；第一輪第三順位獲選球員每月至少新臺幣7萬元薪資合約保障，其餘第一輪及第二輪 (含之後輪次) 獲選球員每月至少新臺幣5萬元薪資合約保障。外籍球員薪資規範如下 (不含原外籍生球員)：下限為每月美金五千元，上限每月美金兩萬元（以上皆為扣除所有稅款後，球員實得薪資）。球團每季最多支付外籍球員薪資 10 個月為限，且至多至該賽季結束。季中新註冊之外籍球員，需符合上述規範，且薪資給付至多至該賽季結束。這次TPBL規章更加嚴謹，球團不能再以各種名目讓洋將超過薪資規定，比如外籍球員合約內之例行賽獎金（包含但不限於勝場獎金、出賽獎金、例行賽個人獎項獎金等），其總額不得超過年薪總額10％。TPBL首任秘書長人選在今天記者會上出爐，為前NBA中國策略及發展副總裁齊文駿。他在記者會上信心滿滿地表示，「台灣籃球能否達到前所未有的巔峰，我相信一定可以，就從今天開始。」並透露自己今天才是第一天上班，「我昨天才下飛機，首先我想感謝莊會長，賦予我如此重任，這是台灣籃球新時代的開始，我從小在洛杉磯出身長大，是湖人隊球迷，過去也曾抱著打NBA的夢，多年後確實成功加入NBA，不過是以專業管理人身分。」對於TPBL的首個賽季，齊文駿強調［球迷至上」，要帶給球迷朋友最精采的內容和最好的娛樂價值。同時也強調球員是聯盟的靈魂和心跳，聯盟一定會給他們最好的舞台，但也希望他們記得「能力越大，責任越大」，一定要為台灣年輕人作好的榜樣，激勵他們、好好努力，不要讓這些人傷心。