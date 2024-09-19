深圳日籍男童918遇刺身亡！日企不安蔓延　在中日人：安全感降低

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中國深圳一名10歲日籍男童與親人一同前往當地日僑學校的途中，突然遭到中國男子持刀襲擊，送醫治療後，仍在今（19）日清晨不治死亡。由於在今年6月時也曾發生過類似事件，掀起在中國日本人以及日系企業的不安。綜合日媒報導，一名就讀中國廣東省深圳日僑學校的10歲男童，18日上午在親人陪同下前往學校上學途中，突然遭到一名44歲中國男子持刀襲擊，送醫治療後，仍在19日清晨不幸死亡。行兇男子隨後遭到逮捕，但動機仍不明。由於事發的9月18日當天，正值918事變紀念日，也使得外界質疑，兩者是否有關聯。日本外務大臣上川陽子表示，事前於「14日就向中國外交部提出要求，要確保日本人學校的安全，採取萬全的對應措施，但仍舊發生了這起事件，令人非常遺憾」。她也強調，我們將再次向中國提出確保日本人安全的要求，同時也指示相關部門研究對應措施，防止類似事件再次發生」。不過這起日僑學校學童遇襲事件，也使得進駐中國的日系企業間蔓延著不安的情緒。由進駐中國的日系企業組成的「中國日本商會」在事後發表聲明，表示「我們為嚴肅地看待此次事件，並強烈要求兩國政府確保在中國日本人的安全。」商會在6月的襲擊事件後並沒有發布聲明。今年6月，在中國江蘇省蘇州的日僑學校也發生類似事件。當時蘇州日僑學校的校車載著孩童放學回家，沒想到抵達車站時，突然遭到一名中國男子襲擊。一名加入該商會的日系製造業高層表示，「帶著孩子全家派駐中國的員工，對於在中國生活的安全感日益降低，希望派駐中國的員工數量勢必會減少。」另一方面，一名相關人士則透露，「不僅是中國政府，日本政府也沒有提供足夠訊息」。當天事件發生後，他們在日本政府發布聲明之前就得知相關訊息，並在公司內部相互提醒，批評「（政府的）對應措施慢半拍」《產經新聞》指出，深圳被稱為是「中國矽谷」，是全球知名的創業中心，現今是繼北京、上海後，中國的第三大城市。自1980年被指定為經濟特區後，深圳積極吸引外資，並快速發展。許多日系企業如TOYOTA和富士通等也進駐其中。截至2023年10月，居住在深圳的日本人約有3600人，是中國第五多的日本人聚集地。根據深圳日本商工會的數據，截至2024年9月，該商會共有372家企業、1156名會員。