周儀翔還能打TPBL？酒駕規章無明確罰則　秘書長齊文駿：會再討論

我是廣告 請繼續往下閱讀

職籃球星周儀翔日前因酒駕拒測引發爭議，事後他已自請離隊，與桃園璞園領航猿正式終止合約。台灣職業籃球聯盟（TPBL）秘書長齊文駿表示，聯盟對酒駕、涉賭事件採「零容忍」態度。至於周儀翔未來能否打TPBL？齊文駿提到，聯盟將在球隊會議中與各隊總經理做進一步討論。雖然TPBL聯盟規章已於今晚7點正式公布，但相關規章尚未明確提出關於酒駕及涉賭的具體罰則，但秘書長齊文駿強調，TPBL對於任何涉及運動博弈、酒駕等影響社會的不良行為都將嚴厲看待，若有不法絕不寬貸。在聯盟對酒駕零容忍的態度之下，未來如果有球隊與周儀翔接洽，是否能夠參加TPBL賽事，對此齊文駿並未給出明確答案，他表示會在球隊會議上繼續討論。若球員涉及麻將、德州撲克等博弈，將依照事情的嚴重程度，交由紀律委員會討論出最合適的處理方式。齊文駿表示，TPBL未來將持續討論並更新相關規章，確保聯盟的公正性與紀律維護。此外，TPBL也公布了對新北國王球員呂政儒的處罰，因其乘坐酒駕車輛且未盡提醒義務，經常務理事會決議禁賽12場，這一決定基於聯盟尚未公告相關規章的背景下做出。