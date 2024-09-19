為盧貝松開雙槍掃射5星級酒店　李沛旭被問到「她」卻是這樣回應

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▲庹宗華也在《台北追緝令》演出，並且吃了一堆平常不太會吃的棒棒糖。（圖／采昌提供）

盧貝松監製、在台北拍攝的最新動作片《台北追緝令》即將於本月25日起上映，片中都參與演出的資深金獎得主庹宗華，與肌肉很搶眼、演起打手來氣勢十足的李沛旭，一起出席了台北首映會。李沛旭扮演「韓哥」姜成鎬的手下，表示年輕時就看對方的戲，很崇拜，拍攝的時候就隨侍在旁邊、當個安靜的弟弟，也沒有要求交換聯絡方式，和他在片子裡拿雙槍掃射5星級酒店的很勁相差很遠。李沛旭的舊愛「蝴蝶姐姐」（愷樂）最近升格當人母，被問到是否有給祝福？他當場聳肩，露出尷尬而不失禮的微笑。《台北追緝令》中，李沛旭的壯碩體格使他演起動作戲來格外搶眼，他表示這部片子雖然盧貝松掛名監製，導演是黃嘉智，其實兩個人都有執導一些段落，他在5星級酒店拿雙槍掃射那段就是盧貝松拍攝的，也是盧貝松要他突然手拿雙槍，讓他直呼過癮。這段槍戰看起來讓飯店受到一定程度的破壞，其實內景是在中影片廠搭景，並不是真的在該飯店拍攝，只有不用破壞到場地的內容才會在那兒實景攝製，讓人對電影「以假亂真」的魔法再次大開眼界。而他在拍片的同時，也正好在準備健美比賽，笑道：「最好的東西要擺在電影裡。」認為這是雙贏局面，那時他的體脂維持在10％以下，現在差不多是11％以下。影視演出經驗超豐富的庹宗華，這次在《台北追緝令》則要講一堆英文台詞，還必須修正自己的發音，才不會有太重的腔調。劇組有幫他們安排老師調整口音，但卻是透過視訊，大家找時間一起上線，看那些部分需要修正。而他在片中從頭到尾都在吃棒棒糖，認為導演可能覺得視覺上面比較需要：「台灣的警察都是吃檳榔吧？他就是覺得要我們吃棒棒糖。」平時不太吃甜食的他，不記得到底吃了多少枝，但就是一直吃到拍完，展現絕佳敬業態度。很少人知道庹宗華也是童星就出道，今年金馬影展要重映他小時候演出的《母親三十歲》，雖然小時候還有baby fat的樣子跟現在有差距，他還是頗開心自己參與了這部經典名作，也對宋存壽導演很感恩，盛讚宋存壽確實是位很出色的好導演。