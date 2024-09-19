戴維斯家暴案纏身！ TPBL新賽季恐缺席　毛加恩曝目前最大問題

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41歲的「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）去年因與前妻激烈爭執，依傷害罪判拘役30天，可易科罰金，可再上訴。在今（19）日TPBL開季記者會上，新北國王總經理毛加恩被問及歸化球員戴維斯的近況，他表示，由於戴維斯仍受家暴官司纏身，未來能否出賽將取決於聯盟是否會追加懲處。儘管戴維斯具備本土球員身份且與國王仍有合約，但目前尚無法確定他是否能在新賽季亮相。根據法院判決內容顯示，戴維斯犯後態度不佳，並否認罪刑，顯然並未省思錯誤，因此從重判拘役30天。毛加恩表示：「我和Q一直都有聯絡，但實際是要看他場外的相關狀況，還要看聯盟是否會就此事件追加懲處，這點我們還要跟聯盟釐清。」根據TPBL聯盟規章，球員分為本土、外籍和華裔三種身份，戴維斯符合聯盟同一隊打滿三個賽季標準，以及曾接受中華隊徵召，目前符合本土球員資格。據了解，戴維斯至今未與前妻達成和解，官司問題尚未解決，TPBL元年能否出賽，一切都還是未知數，必須視官司的進展。戴維斯與新北國王仍有合約，預計在10月份到期，毛加恩說：「目前是還有合約，但下個賽季還不一定。」上個賽季新北國王在P. LEAGUE+職籃總冠軍賽以4勝1敗擊敗桃園璞園領航猿，勇奪隊史首冠。兩天後，戴維斯6月22日深夜在Instagram（IG）發布長文，強調自己是一位不會故意傷害任何人的「溫和巨人」，並感謝球迷的信任與支持。