黎巴嫩爆炸案牽扯台灣　中國稱高度關注、反對任何侵犯主權行為

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的通訊設備呼叫器（BB Call）發生集體爆炸，由於呼叫器背面貼紙格式與台灣製造產品相同，該呼叫器也被指來自台灣金阿波羅公司，外界擔心台灣會因此捲入衝突，中東地區緊急情勢更加劇，中國對此則在記者會上表示，中方高度關注相關事件，並反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為。黎巴嫩真主黨近日發生呼叫器、對講機等通訊設備接連爆炸，導致死亡人數升至37人。爆炸事件發生後，調查發現真主黨成員使用的呼叫器疑來自台灣金阿波羅公司，金阿波羅則發聲明稱是由BAC Consulting KFT製造，表示這項產品僅授權商標由地址在匈牙利的公司貼牌生產銷售，鄭重澄清產品絕非在台灣製造。中國外交部發言人林劍19日在記者會上指出，中方高度關注相關事件，反對任何侵犯黎巴嫩主權和安全的行為，對事件可能引發地區的緊張局勢升級表示擔憂，中方呼籲有關各方切實維護中東地區和平與穩定。國安人士今天則表示，黎巴嫩於當地時間17日下午4時左右發生這起爆炸案，約為台灣時間晚上9時，隨著相關新聞露出，陸續有媒體報導呼叫器是台灣廠牌，懷疑是以色列在過程中改裝。就在這段期間，發現有心人士來自網路的攻擊，試圖透過網路傳播，惡意將台灣與這起事件連結。國安人士也提到，經過監測後發現中國社群平台「網易」、「百度」在同日也不斷有諸如「黎巴嫩遭BP機爆炸恐怖襲擊，台灣生產商很可能是以色列幫凶」、「大批尋呼機爆炸，以色列嫌疑最大，外媒質疑台灣和以色列聯繫密切」、「真主黨大量尋呼機同時爆炸 疑似以色列遠程操控，生產源頭竟是台灣」等文章。