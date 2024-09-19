央行第七波房市管制出重手！千言萬語變一句話：房貸只對首購友善

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▲央行第7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

▲央行7波房市信用管制措施一覽。（圖／NOWnews社群中心製）

中央銀行今(19)日舉辦第三季理監事會，總裁楊金龍宣布祭出新一波信用管制，第二戶限貸令從6成緊縮到5成，名下有屋者，第一套購屋貸款無寬限期。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，「央行千言萬語，對消費者來說，最簡單一句話，就是現在只對『無屋首購族』友善。」央行宣布第七波管制措施，一般住宅限貸令，第二戶房貸上限5成、第一戶無寬限期；豪宅限貸令部分，法人、自然人，第三戶房貸上限3成，建商餘屋貸款，上限3成，同時提高準存率1碼，持續向市場回收資金。曾敬德表示，央行終於發現房市不斷向上，導致國家金融系統性風險快速提高，出重手管控資金，希望讓看漲房價氛圍降溫，現在除了首購、都更危老與企業投資興建廠房不受影響，其他房貸申請已不容易。事實上，央行在召開第三次理監事會前，就已經多次找銀行喝咖啡，多數銀行早就「限首購、無自用住宅者」承作，如今宣布第七波信用管制，主要是進一步加碼，針對「第一戶房貸無寬限期」，避免民眾利用寬限期投資購屋。此次央行將第二戶限貸令自6成降至5成之外，同步也擴大至六都及新竹外區域，部分外溢炒作區域，恐怕也將受到衝擊。另外，央行又調升存準率向市場回收資金，也會造成資金成本增加，包括股票質押的借貸，甚至是現在房屋轉增貸的部分，都可觀察未來利率是否攀升。曾敬德指出，此次限貸令擴大，明日起就開始實施，勢必衝擊全國房市交易，如果之前就已購買預售屋，或剛簽約者，若非無自用住宅首購族，應當盡速籌備資金，避免違約狀況發生。