驚悚！湖南省財政廳長傳遭捆綁後扔窗外墜樓亡　兩嫌犯也跳樓輕生

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中國湖南省財政廳長劉文杰，今（19）日被發現從家中墜樓身亡，另外還有兩位男性嫌疑人一同墜樓，陳屍現場。當地警方表示全案仍在調查當中，不過，有中國媒體指出，劉文杰是遭綑綁後被扔出窗戶摔死，兩位嫌疑人則是在犯案後跳樓自殺，案情相當驚悚。綜合中國媒體報導，長沙市當地公安表示，58歲的劉文杰於今早9時12分墜樓亡，另外，兩位同為江姓的男性犯罪嫌疑人也在現場墜樓身亡，年紀分別為35歲與31歲，至於詳細案發經過與動機，仍待後續調查釐清。警方並未透露案發細節，不過《奔流新聞》報導稱劉文杰是被綑綁後，從住家窗外被扔出摔死。《第一財經》則訪問了附近鄰居，稱劉文杰住家在13樓，今早鄰居接連聽到兩聲重物墜地聲，相隔不到一分鐘，由於前後沒有其他聲音傳出，鄰居還以為是有人從高空拋物，渾然不知發生命案。劉文杰住家就在湖南省財政廳旁邊，所屬社區一般陌生人並無法輕易入內，有消息人士透露兩位嫌疑人應該與劉文杰有工作方面的聯繫，但不願說多細節。另有當地官員表示，劉文杰平日工作認真，口碑很好，經常在辦公室加班到深夜。劉文杰生於1966年，在湖南省財政廳工作多年，2020年調任湖南省統計局任黨組書記、局長；2022年12月，任湖南省財政廳廳長。