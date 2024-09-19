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最美主持白嘉莉隱居台灣飯店4年燒2800萬！曝未來動向：要離開了

記者施以慧／綜合報導

▲白嘉莉今（19）日起，在台中新光三越舉辦畫展，曝光自己4年來都隱居在飯店裡，燒了2800萬的「房租」，更鬆口未來動向表示想離開台灣。（圖／白嘉莉 臉書）
▲白嘉莉今（19）日起，在台中新光三越舉辦畫展，曝光自己4年來都隱居在飯店裡，燒了2800萬的「房租」，更鬆口未來動向表示想離開台灣。（圖／白嘉莉 臉書）
因擁有多國語言能力和優雅氣質而被封為「最美麗的節目主持人」的白嘉莉，2020年回台後花了2800萬台幣隱居飯店，今（19）日在台中新光三越舉辦藝術個展，展出她近80件畫作，將持續展出到9月23日，而難得現身公開場合的她，也曝光未來動向，表示自己想要離開台灣「放長假」，確切要去哪個國家還不清楚。

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▲白嘉莉這幾年都獨居在君悅飯店裡，鮮少外出。（圖／白嘉莉 臉書）
▲白嘉莉這幾年都獨居在君悅飯店裡，鮮少外出。（圖／白嘉莉 臉書）
白嘉莉鬆口近況　曝4年來長居飯店燒2800萬

事實上，現年76歲的白嘉莉，在2020年爆發全球新冠疫情後返台，花了近2800萬台幣長居在君悅飯店，至今已經4年多的時間，近年來她鮮少外出，總是待在房間創作，也讓她展出的作品一鳴驚人，其中「國寶藍帝雉」畫作，更以176萬元的高價被標走，可見她的繪畫實力不容小覷。

未來動向有計畫了　白嘉莉嘆想離開台灣

而對於未來動向，白嘉莉透露將在畫展給束後離開台灣「放長假」，並探訪國外的親友：「給我自己放一個長假，至少半年以上。」不過也強調絕對不會封筆：「到世界各地走走，看看老友和家人，拜訪美術館，藉此吸收能量，再創作，充電之後希望可以拿出更好的藝術作品給大家。」據悉，白嘉莉在新加坡、澳洲、美國都有置產，不過她並未公開要去哪個國家。

▲白嘉莉對於感情抱持坦然態度，表示一切順其自然。（圖／白嘉莉 臉書）
▲白嘉莉對於感情抱持坦然態度，表示一切順其自然。（圖／白嘉莉 臉書）
另外白嘉莉備受關注的，還有感情問題，她在29歲時遠嫁印尼「木材大王」富豪黃雙安，在2018年喪夫，如今6年過去，被問到是否有想開啟第2春，白嘉莉表示自己已經看淡：不排斥其他人追求，一切隨緣，順其自然。」

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