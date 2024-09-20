最美歐巴桑陳美鳳出國解放！簡沛恩最怕她少根筋「丟護照回不去」

女藝人簡沛恩迎來50歲生日，
她為自己準備特別的禮物，開啟全新的Podcast節目 《沛恩商心事》。這個節目不僅是她在事業上的一大新嘗試， 更是她對人生下一階段的展望與挑戰。在首集節目中， 簡沛恩邀請到了四位好友陳美鳳、方馨、蘇晏霈和陳謙文， 一起暢聊他們首次出國旅行的點滴趣事，笑聲不斷， 展現了彼此深厚的友誼與旅行中的默契
簡沛恩在節目中分享，這次三天兩夜的福岡行，雖然看似輕鬆愉快，
但對她來說壓力不小。她坦承，由於自己是完美主義的處女座， 總擔心住宿品質不夠好。方馨笑問：「 是因為要一起睡覺所以壓力很大嗎？」 這番話讓在場的大家忍不住大笑。
被譽為「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳，
在節目中展現了她一貫的豁達態度。她分享過去因為工作關係， 會跟不熟悉的人同房相處，仍然可以輕鬆適應。因此， 這次與摯友們的旅行，她更是毫無壓力， 完全抱持著享受當下的心態。陳美鳳開玩笑說：「 你們要去哪裡都可以，我不會遲到早退，只是很會掉東西而已。」 大家連忙補充：「對對對，都要把美鳳姐的護照收好， 怕她回不了家。」
然而，即便是最精心策劃的旅行，也難免遇到突發狀況。
簡沛恩回憶，第一天抵達飯店時，原本訂好的三間房間， 卻被飯店告知只剩下兩間。這讓她瞬間陷入緊張狀態， 擔心會影響大家的心情。不過，出乎意料的是， 同行的好友們沒有因此不悅，蘇晏霈更是耐心安撫她， 協助處理問題。而語言不通的陳美鳳很怕麻煩別人， 所以在旁靜靜陪伴。
聊起本次旅程，大家話匣子聊不完，簡沛恩笑說，
其中有一個插曲便是我們跑到一間小店要借廁所， 因為只跟人家借廁所實在非常不好意思，陳美鳳提議，不然點幾杯飲料坐下來喝好了， 後來又覺得點幾杯飲料不太夠，那乾脆點咖哩飯好了， 後來越聊越開心，又點了清酒，結果本來只是十幾分鐘的事， 後來直接在店裡待了3小時，喝了好多清酒。
即將邁入50歲的簡沛恩，對於人生有不同的體悟，
她今年給自己的目標是體驗更多沒做過的事， 像是她從小就有作家夢，希望在人生的下個階段， 能夠勇敢往這個夢想前進， 她也期許能持續保持運動的習慣， 抱持身體健康才能體驗人生。 她也鼓勵跟她一樣要邁入人生下半場的聽眾們， 年齡不應該成為限制，反而應該是成為一股力量，「 希望每個人都能自在做自己，享受人生的每一刻。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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然而，即便是最精心策劃的旅行，也難免遇到突發狀況。
聊起本次旅程，大家話匣子聊不完，簡沛恩笑說，
即將邁入50歲的簡沛恩，對於人生有不同的體悟，
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