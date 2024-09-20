最美歐巴桑陳美鳳出國解放！簡沛恩最怕她少根筋「丟護照回不去」

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▲方馨（左起）、陳美鳳、簡沛恩、蘇晏霈、陳謙文（後排）一同前往福岡旅行。（圖／簡沛恩提供）

女藝人簡沛恩迎來50歲生日，她為自己準備特別的禮物，開啟全新的Podcast節目《沛恩商心事》。這個節目不僅是她在事業上的一大新嘗試，更是她對人生下一階段的展望與挑戰。在首集節目中，簡沛恩邀請到了四位好友陳美鳳、方馨、蘇晏霈和陳謙文，一起暢聊他們首次出國旅行的點滴趣事，笑聲不斷，展現了彼此深厚的友誼與旅行中的默契簡沛恩在節目中分享，這次三天兩夜的福岡行，雖然看似輕鬆愉快，但對她來說壓力不小。她坦承，由於自己是完美主義的處女座，總擔心住宿品質不夠好。方馨笑問：「是因為要一起睡覺所以壓力很大嗎？」這番話讓在場的大家忍不住大笑。被譽為「台灣最美歐巴桑」的陳美鳳，在節目中展現了她一貫的豁達態度。她分享過去因為工作關係，會跟不熟悉的人同房相處，仍然可以輕鬆適應。因此，這次與摯友們的旅行，她更是毫無壓力，完全抱持著享受當下的心態。陳美鳳開玩笑說：「你們要去哪裡都可以，我不會遲到早退，只是很會掉東西而已。」大家連忙補充：「對對對，都要把美鳳姐的護照收好，怕她回不了家。」然而，即便是最精心策劃的旅行，也難免遇到突發狀況。簡沛恩回憶，第一天抵達飯店時，原本訂好的三間房間，卻被飯店告知只剩下兩間。這讓她瞬間陷入緊張狀態，擔心會影響大家的心情。不過，出乎意料的是，同行的好友們沒有因此不悅，蘇晏霈更是耐心安撫她，協助處理問題。而語言不通的陳美鳳很怕麻煩別人，所以在旁靜靜陪伴。聊起本次旅程，大家話匣子聊不完，簡沛恩笑說，其中有一個插曲便是我們跑到一間小店要借廁所，因為只跟人家借廁所實在非常不好意思，陳美鳳提議，不然點幾杯飲料坐下來喝好了，後來又覺得點幾杯飲料不太夠，那乾脆點咖哩飯好了，後來越聊越開心，又點了清酒，結果本來只是十幾分鐘的事，後來直接在店裡待了3小時，喝了好多清酒。即將邁入50歲的簡沛恩，對於人生有不同的體悟，她今年給自己的目標是體驗更多沒做過的事，像是她從小就有作家夢，希望在人生的下個階段，能夠勇敢往這個夢想前進，她也期許能持續保持運動的習慣，抱持身體健康才能體驗人生。她也鼓勵跟她一樣要邁入人生下半場的聽眾們，年齡不應該成為限制，反而應該是成為一股力量，「希望每個人都能自在做自己，享受人生的每一刻。」