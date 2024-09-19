五月天演出周思齊引退賽「惹怒球迷」　阿信發聲：做不好儘量罵

五月天阿信發聲了！中職中信兄弟球星周思齊預計在21、22日進行引退賽活動，日前宣布邀請五月天到場演唱，不過因為傳出之前有媒體報導，球場賽後的活動可能要比照演唱會模式，不讓觀眾拍攝，因而引發球迷跟歌迷正反意見分歧，對此，五月天主唱阿信在社群上回應，「做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。」以正面回應給予周思齊尊重。
五月天演出周思齊引退賽 引發球迷熱議
中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，其中21日賽後，天團五月天擔任演唱嘉賓，原本傳出，五月天賽後演唱會不開放任何拍攝，並依演唱會規格進行管制，引發球迷熱議，不過今（19）日中信兄弟球團重新聲明，「中信兄弟球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出」，但希望球迷要遵守著作權法等相關規定，並透露，為不錯失演出的內容完整，將於演出後會於中信兄弟Youtube及相信音樂Youtube完整播出，回饋球迷。
以下為五月天主唱阿信全文：
為期三天的1比1排練，進行中。
很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。
當年，正是職棒元年，在市立棒球場為象虎大戰喝采的我，在晚自習偷聽職棒廣播轉播的我，定沒有想到30年後，能在神聖壯闊的賽場上，獻上這次充滿意義的演出。
.
中職走過高高低低的所有時刻，這30幾年我們看著、聽著；感動過、心疼過，在低谷時伸出援手；在高峰時共同吶喊。
大巨蛋九月的真正焦點，屬於周董，
大家專心感動。
大巨蛋的十二月真正首唱，也屬於周董，大家可以開始激動。
謝謝兄弟球團，謝謝職棒聯盟，天母球場，大巨蛋與各方的大力協助，也謝謝大家的各種正反回饋，做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。
噢 噢噢 噢噢 噢噢 爪爪！
針對這些球迷反應，五月天主唱阿信也在社群放上影片，表示這幾天都在天母球場彩排，為了給予球迷最好的演出，也為周思齊致敬。最後還不忘以「爪爪」來跟球迷互動，十分有趣。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中信兄弟球星周思齊將於9月21、22日舉行引退賽，其中21日賽後，天團五月天擔任演唱嘉賓，原本傳出，五月天賽後演唱會不開放任何拍攝，並依演唱會規格進行管制，引發球迷熱議，不過今（19）日中信兄弟球團重新聲明，「中信兄弟球團並未禁止球迷及觀眾朋友拍攝球賽、引退活動以及賽後演出」，但希望球迷要遵守著作權法等相關規定，並透露，為不錯失演出的內容完整，將於演出後會於中信兄弟Youtube及相信音樂Youtube完整播出，回饋球迷。
以下為五月天主唱阿信全文：
為期三天的1比1排練，進行中。
很榮幸為周思齊引退系列周演出，成為周董偉大旅程中的背景應援之一，必應、相信、五月天無比重視，也深感熱血、感動、榮幸。
當年，正是職棒元年，在市立棒球場為象虎大戰喝采的我，在晚自習偷聽職棒廣播轉播的我，定沒有想到30年後，能在神聖壯闊的賽場上，獻上這次充滿意義的演出。
.
中職走過高高低低的所有時刻，這30幾年我們看著、聽著；感動過、心疼過，在低谷時伸出援手；在高峰時共同吶喊。
大巨蛋九月的真正焦點，屬於周董，
大家專心感動。
大巨蛋的十二月真正首唱，也屬於周董，大家可以開始激動。
謝謝兄弟球團，謝謝職棒聯盟，天母球場，大巨蛋與各方的大力協助，也謝謝大家的各種正反回饋，做的不好當然盡量罵，但罵完還是請大家常常進場看球，就是給所有珍貴球員的最好保護與支持。
噢 噢噢 噢噢 噢噢 爪爪！
針對這些球迷反應，五月天主唱阿信也在社群放上影片，表示這幾天都在天母球場彩排，為了給予球迷最好的演出，也為周思齊致敬。最後還不忘以「爪爪」來跟球迷互動，十分有趣。