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李昇基、鄭容和同台飆歌！深情演繹《善宰》OST　粉絲一聽暴動了

記者施以慧／綜合報導

▲鄭容和（左）、李昇基（右）近日在音樂節目上合體，深情演繹《背著善宰跑》的經典OST〈陣雨〉，讓粉絲感動不已。（圖／싱크로유 YouTube）
▲鄭容和（左）、李昇基（右）近日在音樂節目上合體，深情演繹《背著善宰跑》的經典OST〈陣雨〉，讓粉絲感動不已。（圖／싱크로유 YouTube）
由KBS 2TV推出的音樂節目《Synchro You》近期終於開播，該節目斥資重金用AI打造出與原版相似的舞台，並讓現場的來賓與粉絲一同找出歌手們呈現的真實舞台，相當具有互動性，而於中秋節開播的首集節目就邀請到鄭容和、李昇基兩人，在現場飆唱近期夯劇《背著善宰跑》的OST〈陣雨〉，驚豔眾人。

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鄭容和本人現身了　深情演繹〈陣雨〉

隨著音樂聲響起，溫暖的歌聲慢慢傳出，讓主持群都不斷往LED屏幕後方看去，期待後方出現真人，沒想到走出來的真的是鄭容和本人，還選唱知名韓劇《背著善宰跑》的經典歌曲〈陣雨〉，讓來賓都相當驚喜。

▲兩人驚喜同台，讓來賓相當驚訝，其中李昇基（左）的高音片段曝光，讓粉絲大讚：「實力派嗓音。」（圖／싱크로유 YouTube）
▲兩人驚喜同台，讓來賓相當驚訝，其中李昇基（左）的高音片段曝光，讓粉絲大讚：「實力派嗓音。」（圖／싱크로유 YouTube）
李昇基也是真人　高音片段曝光粉絲嗨翻

本以為後方出現的另一個男聲可能只是AI，但節目組拋出震撼彈，LED後方的歌聲也是真人，而且還是擁有實力派嗓音的李昇基，讓粉絲忍不住睜大眼睛，不敢相信能聽見兩大男神同台飆歌。

當兩人的身影一出現在舞台上，也讓網友直呼根本是天籟：「這個組合太瘋狂了」、「好聽的驚人」、「視覺效果好，技巧也很好，他們是怎麼想到讓這兩個人合唱的呢？」、「鄭容和的合聲太棒了」、「開口唱歌的李昇基太犯規了」、「讓他們合作的人，是個天才」、「可以出音源或純享版嗎？拜託了！」

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