高球／梁宜羚克服眼疾！延長賽再見小鳥　喜迎睽違九年冠軍獎盃

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去年比賽延長加賽第四洞敗給洪玉霖的梁宜羚，打完正規的兩回合36洞後以低於標準桿2桿總桿，與同組的賴怡廷以及最後一輪急起直追的曾楨與陳依妏僵持不下。梁宜羚的上一座冠軍、也是轉入職業迄今唯一的一座冠軍，是2015年建大輪胎盃冠軍。她坦承奪冠後一度陷入低潮，出身新竹海邊新豐球場的梁宜羚從小就習慣在強風下擊球，因此天第一回合比賽大溪球場的強風難不倒她，最後擊出獨居第二的68桿。第二回合球場風和日麗，她反而打得有點悶，全天不但沒有任何進帳，還吞下兩記柏忌；反觀今天出發時原本落後她四桿的賴怡廷開賽後則氣勢如虹，前九洞靠四隻小鳥將總桿追平，第11洞更靠梁宜羚吞下柏忌，一舉以-3總桿躍居領先榜首。另一方面，較早出發的陳依妏與曾楨則分別以67桿與69桿作收，總桿也追到-2。賴怡廷在關鍵的第17洞開球右曲下了水池，吞下全天個人唯一的柏忌，總桿也掉至-2。驟死賽回到第18洞，陳依妏進攻果嶺的第二桿稍稍過頭；賴怡廷則是距離有點短，第二桿落在果領前緣。只有。巧合的是，上午晴時多雲的大溪球場，比賽結束後立即下起傾盆大雨。梁宜羚透露第十七洞她知道自己必需拼一下才有機會追上賴怡婷，因此在確定球道左側沒有障礙情況下、且同組其它選手都拿小雞腿開球，她決定抽出一號木桿奮力一搏，結果開完球只剩下47碼，第三桿攻果嶺小白球直接打到旗竿，最後雖然沒有如願射鳥，但也拿下par；反觀保守應戰的賴怡廷反而開球下水罰桿，也拱手讓出獨居領先地位。正規賽最後一洞，梁宜羚更是漂亮推進長達12呎的par推桿，不但讓她搶下延長賽的入場券，信心更是大增。32歲的梁宜羚表示法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽這幾年下來她的成績相當穩定，幾乎都打進前三名，去年更是一路殺進延長賽後才敗下陣來，「因此今年再度打延長賽，我告訴自己：一洞就要把比賽結束！」