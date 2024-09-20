年輕人中午「擠爆淡水巷弄」！景象天天上演　內行曝：20年沒變過

寶可夢又爆紅了還是有明星在這開演唱會？近日有女網友經過新北市淡水區某條巷弄時，發現整條街被人潮擠到水洩不通，不管從哪個角度拍攝都是滿滿的人，讓她誤以為自己誤闖演唱會現場。貼文曝光之後，吸引超過萬人按讚朝聖，也釣出內行人表示「這裡是淡江大學城啦！中午放飯時間就是這樣喔！」
一名女網友在社群平台「Threads」貼文指出「人多到以為是在排什麼演唱會入場」，只見貼出的照片，一條狹窄的巷弄被人潮給擠爆，大多都是年輕男女，且眾人的移動方向也幾乎一致，確實是平常比較少能見到的大場面。貼文曝光後，不少網友紛紛回應「寶可夢又爆紅了是不是？也太多人」、「所以他們在排什麼？」
對此，就有內行人出面解答「天啊太懷念了，是淡江大學周邊覓食的地方，20年過去人都沒變」、「學弟妹還是太菜了，中午12點是不能準時吃飯的，不然就是擠到爆」、「淡江大學城日常啊，淡江人的共同回憶」、「淡江人+1，中午去大學城就是這麼可怕，只要中午前的課不在商館和文院，我就不會中午去大學城！」、「週一到週五天天上演中午覓食大戰的大學城，真的好懷念讀淡江的時候。」
淡江大學周邊商圈超有趣！「大學城」只是其中一區
事實上，網友所拍攝看到人潮的地方就是淡江大學附近的周邊商圈「大學城」，因為該處有便利商店、飲料店、餐飲店、書局、3C商店或超商等等，生活機能非常的完整，且飲食選擇多元，因此是淡江人到中午要吃飯時的好去處哦！
另外，除了「大學城」之外，以淡江大學的周圍還有其他的商圈，包括再繼續往上走的「北新路」、連接圖書館側門的「水源街」、在大學城隔壁的「金雞母」、體育館外側且是許多淡江人選擇租屋處的「大田寮」等等，都是專屬淡江人的特別回憶，相當的有趣。
淡江「大學城」外地人也愛逛！在地7大美食推薦收藏
而雖然淡江「大學城」是學校附近的商圈，但許多到淡水一日遊的人也非常愛到這裡走走逛逛，因此逢週末時也會有不少遊客，過去YouTuber「韓勾A金針菇」攝影師也是淡江大學畢業，曾經帶領金針菇一起回到校園周邊去品嚐美食。《NOWnews》也特別整理淡江人首推的7家好吃餐廳美食，下回如果有機會到淡江大學城的話，不妨可以一起感受淡江人的回憶殺！
🟡淡江大學商圈「大學城」必吃七家美食
📍椒麻雞大王
📍頂好滷味
📍小品屋
📍吃乎意料
📍39咖哩
📍好吃刈包糯米腸
📍雅米美食屋
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對此，就有內行人出面解答「天啊太懷念了，是淡江大學周邊覓食的地方，20年過去人都沒變」、「學弟妹還是太菜了，中午12點是不能準時吃飯的，不然就是擠到爆」、「淡江大學城日常啊，淡江人的共同回憶」、「淡江人+1，中午去大學城就是這麼可怕，只要中午前的課不在商館和文院，我就不會中午去大學城！」、「週一到週五天天上演中午覓食大戰的大學城，真的好懷念讀淡江的時候。」
淡江大學周邊商圈超有趣！「大學城」只是其中一區
事實上，網友所拍攝看到人潮的地方就是淡江大學附近的周邊商圈「大學城」，因為該處有便利商店、飲料店、餐飲店、書局、3C商店或超商等等，生活機能非常的完整，且飲食選擇多元，因此是淡江人到中午要吃飯時的好去處哦！
另外，除了「大學城」之外，以淡江大學的周圍還有其他的商圈，包括再繼續往上走的「北新路」、連接圖書館側門的「水源街」、在大學城隔壁的「金雞母」、體育館外側且是許多淡江人選擇租屋處的「大田寮」等等，都是專屬淡江人的特別回憶，相當的有趣。
淡江「大學城」外地人也愛逛！在地7大美食推薦收藏
而雖然淡江「大學城」是學校附近的商圈，但許多到淡水一日遊的人也非常愛到這裡走走逛逛，因此逢週末時也會有不少遊客，過去YouTuber「韓勾A金針菇」攝影師也是淡江大學畢業，曾經帶領金針菇一起回到校園周邊去品嚐美食。《NOWnews》也特別整理淡江人首推的7家好吃餐廳美食，下回如果有機會到淡江大學城的話，不妨可以一起感受淡江人的回憶殺！
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