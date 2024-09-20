年輕人中午「擠爆淡水巷弄」！景象天天上演　內行曝：20年沒變過

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▲網友拍下淡江大學附近商圈中午時擠爆人潮的畫面，釣出許多淡江大學校友回應。（圖/Threads）

▲以淡江大學為中心，往四面八方擴散出去有許多不同的商圈，只要是淡江人就都會知道，大學城只是其中之一！（圖/巴哈姆特）

▲淡江人大推的「椒麻雞大王」是必吃美食之一，不少人都大讚吃得飽又美味，是學生取向的店家。（圖/椒麻雞大王臉書）

寶可夢又爆紅了還是有明星在這開演唱會？近日有女網友經過新北市淡水區某條巷弄時，發現整條街被人潮擠到水洩不通，不管從哪個角度拍攝都是滿滿的人，讓她誤以為自己誤闖演唱會現場。貼文曝光之後，吸引超過萬人按讚朝聖，一名女網友在社群平台「Threads」貼文指出「人多到以為是在排什麼演唱會入場」，只見貼出的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛回應對此，就有內行人出面解答、「週一到週五天天上演中午覓食大戰的大學城，真的好懷念讀淡江的時候。」事實上，，因為該處有便利商店、飲料店、餐飲店、書局、3C商店或超商等等，生活機能非常的完整，另外，，都是專屬淡江人的特別回憶，相當的有趣。而雖然淡江「大學城」是學校附近的商圈，但許多到淡水一日遊的人也非常愛到這裡走走逛逛，因此逢週末時也會有不少遊客，過去YouTuber「韓勾A金針菇」攝影師也是淡江大學畢業，曾經帶領金針菇一起回到校園周邊去品嚐美食。📍椒麻雞大王📍頂好滷味📍小品屋📍吃乎意料📍39咖哩📍好吃刈包糯米腸📍雅米美食屋