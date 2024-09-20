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資深名模包翠英驚爆「罹大腸癌3期」！受江蕙鼓舞揭化療14次病況

記者藍詩孟／綜合報導

▲60歲資深名模包翠英近日出面分享自己罹癌經過，表示她看到江蕙等人勇敢說出生病消息，她也願意把自己罹患大腸癌第3期的病況公開。（圖／資料照）
▲60歲資深名模包翠英近日出面分享自己罹癌經過，表示她看到江蕙等人勇敢說出生病消息，她也願意把自己罹患大腸癌第3期的病況公開。（圖／資料照）
60歲資深名模包翠英過去主持節目《新姿翦影》走紅，更有「電眼女郎」封號，但近年來她淡出演藝圈，鮮少有作品出現。原來，包翠英早在2018年時就因腹痛到醫院檢查，發現自己罹患大腸癌第3期；她為了活命接受手術治療，經歷14次化療、49次放療及5年多的持續追蹤觀察後，終於恢復健康。包翠英也坦言，自己近日受到江蕙、陳凱倫等藝人的鼓舞，才決定把癌症的事情分享出來，並欣慰表示能活著真好。

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▲資深名模包翠英驚爆罹大腸癌3期！受江蕙鼓舞　親曝化療14次病況（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）
▲包翠英當年是台灣知名模特兒，也曾主持過綜藝節目。（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）
包翠英罹大腸癌暴瘦　病情低調藏6年

據《ETtoday新聞雲》報導，包翠英罹患大腸癌3期，一度暴瘦引發外界關注，但生性低調的她，當時都只對外解釋是腸胃不好的關係，不想把罹癌一事公諸於世，直到最近看到女星江蕙、資深男星陳凱倫出來分享抗癌經過，包翠英受到鼓舞，才決定把自己罹癌化療的過程公開。

包翠英表示自己2018年要到嘉義表演時，就因為肚子劇痛到醫院求救，但由於當時趕時間沒有驗血，她回到台北參加完白冰冰的節目後才到醫院進一步檢查，這時就發現是大腸癌第3期，腹部長腫瘤需要開刀。

▲資深名模包翠英驚爆罹大腸癌3期！受江蕙鼓舞　親曝化療14次病況（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）
▲包翠英說自己發現罹癌時已經第3期了。（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）
包翠英腫瘤太大動刀2次才切除！身體現況曝光　

包翠英說自己當時還完成手上的錄影工作才住院治療，怎料醫生開刀時發現腫瘤太大，不敢輕易拿出，只好先縫合傷口，讓包翠英進行14次化療及49次放射治療，才在隔年2月第2次開刀，把跟手腕一樣粗的腫瘤切除取出。

最終抗癌成功的包翠英恢復生機，雖然還是要持續追蹤病況，定期抽血、照大腸鏡觀察等，但包翠英說她已經看淡生死，覺得一切順其自然，能活著就很滿足了。一生致力於模特兒事業的她，最近也開辦了素人選拔活動，歡迎大家來報名參賽。

▲資深名模包翠英驚爆罹大腸癌3期！受江蕙鼓舞　親曝化療14次病況（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）
▲包翠英抗癌成功也開辦素人模特兒選拔活動。（圖／翻攝自包翠英模特兒演藝團隊臉書）

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