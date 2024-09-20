8億改建爆缺失！城市舞台2成座位視線不良　柳采葳籲：票價應折抵

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台北市「城市舞台」耗資7.9億餘元改建，但台北市議員近日接獲多位民眾投訴，改建後至城市舞台觀看舞台劇，座位視線竟遭前方玻璃圍欄阻擋，且售票時未明確告知為視線影響區，觀影體驗極差。北市議員柳采葳今（20）日表示，城市舞台觀眾席二、三樓前三排共約198席，高達2成座位都有視線被遮擋的問題，呼籲售票單位明確註明「視線不良區」，並提供票價折抵或安排公益票券區。柳采葳表示，有民眾向劇團購買1200元打85折（1020元）的早鳥優惠票，但演出當天（8/18）才知道三樓座位區第三排1、2號是視線不良區，「一半看到玻璃橫面、一半看到舞台，演員的身體看起來被玻璃切成兩半」。也有民眾批評，玻璃圍欄反光、接縫處完全擋住視線，直呼遭受詐騙，花錢來看戲竟還要隔著玻璃，感受實在不佳。柳采葳表示，城市舞台因設備老舊於110年底休館整建，112年7月重新開幕啟用，二樓及三樓最前排玻璃安全護欄為整修後才規劃設置，「城市舞台整修經費高達7.9億餘元，竟還設計出如此不人性化的設施，十分荒謬！」北市藝文推廣處雖稱因玻璃護欄導致視線影響約55席，但她實際察看二、三樓前三排共約198席，高達2成座位都有視線被遮擋的問題。柳采葳指出，城市舞台於觀眾席二、三樓座前方裝設110公分之安全護欄，是依據「建築技術規則建築設計施工編第38條」有關「室內天井」的相關規定，但她發現有些北市表演場館的欄杆或護欄卻沒有依照此規定。柳采葳呼籲，市府應盡快提供改善城市舞台玻璃圍欄遮擋視線的可行性評估，並於購票網站上明確註明「視線不良區」。此外，票價上應有所折抵或安排公益票券區，以此維護觀眾的權益。