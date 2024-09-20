想再補件搶親又被金管會打臉！中信金早盤漲逾2%　新光、台新金跌

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新光金併購案原本陷「三角戀」，金管會周一宣布「緩議」中信金收購新光金案，中信金卻在隔天重訊公告「將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定」，不過，金管會19日再次打臉中信金，並撂下重話「就是不同意」，強調「緩議就是反對」，也不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心。今（20）日早盤中信金股價仍漲超過2%，來到34.45元，反倒新光金一度跌逾3%，下探12.3元，台新金盤中也跌逾1%，來到18.3元。金管會在周一中秋節前夕以4理由「緩議」中信金公開收購新光金的申請。金管會副主委邱淑貞直指，中信金申請以公開收購方式投資新光金已發行有表決權普通股，持股比率10％至51％一案，經金管會審查後發現，投資計畫內容對於各種整併可能狀況未有完整規畫，致購足股份計畫及整併方案不完備；對於如未能完成整併的釋股處理欠缺具體執行內容；對被投資事業壽險子司財務狀況掌握不足且未提出增資承諾書具體內容；及公開收購以換股為支付對價方式對雙方股東權益保障不足等疑義，因此，予以緩議。不過，中信金隔日9月17日中秋節發出重訊公告「將盡快重新修訂計畫，再送董事會核定」，加上中信金明日也將再召開董事會，市場揣測將重送收購新光金案。面對中信金沒放棄搶親，金管會昨日也罕見強硬表態，銀行局副局長童政彰表示，9月16日記者會上金管會副主委邱淑貞已講非常清楚，「緩議就是反對」，緩議是主管機關對受高度監理機構，寄予共同維護市場秩序的期待，文字委婉，但監理態度是堅定，「就是不同意」。童政彰還強調，在這當下，監理機構無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，更「不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心」，也請金融機構經營階層思考任何訊息發布及重大決策，一定要注意自己的忠實義務 ，過去身為主管機關也一直強調，最重視4個利害關係人，市場秩序是金管會最重要考量點，不該有任何擾動市場的行為。雖然金管會再度打臉中信金，強調「緩議」就是反對中信金收購新光金案，但中信金股價今日早盤開高走高，一度衝上34.45元，上漲超過2%，目前在34.3元震盪整理。相較之下，推動「新新併」的新光金與台新金今日早盤股價同步走跌，其中新光金一度跌超過3%，股價下探12.3元，開盤15分鐘成交量有6.3萬張，台新金也一度跌逾1%，來到18.3元。由於新光金將於10月9日召開臨時股東會，委託書徵求戰也開打，市場關注「新新併」能否順利通過，而即便雙方股東會都通過合併案，最後仍要金管會點頭同意才行，因此，目前來看也有不少變數。