Soya曾遭超強劈腿！新歡遭酸「出軌、吃軟飯」　本人不忍反擊了

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▲Youtuber「超強系列（左）」跟「Soya手癢計畫（右）」曾有一段情。（圖／Soya IG）

▲Soya力挺男友「湛導」到底。（圖／Soya IG）

大馬網紅Soya先前宣布和交往4年的男友「超強系列」分手，對方也坦承自己劈腿、約砲，引發外界撻伐，如今Soya認愛新男友「湛導」陳一湛，卻不被部分網友看好，指湛導曾經出軌，還會吃軟飯，對此，Soya也無奈回應了，指對方想當渣男可能還得先去上課，力挺男友：「有看過那麼可愛的渣男嗎？」Soya先前收到粉絲勸導她的訊息，要她不要為戀愛而戀愛，「好好的選男人吧，之前妳跟那個前任在一起的時候，我也經常留言說那個男的有很大的問題，現在看到妳的現任也是一言難盡，懂的人都知道他以前是多麼渣，真的真的太渣，出軌、吃軟飯等等，真的不會比你的前任好很多，希望妳愛自己多一點。」對此，她也親自回覆。Soya在IG限時動態放上留言的截圖，無奈回應：「陳一湛要當渣男可能都要先付一筆錢上課，我才一言難盡！到底哪裡來的資料啦，不過還是謝謝你喜歡我。」並曬出她和「湛導」的甜蜜合照，在對方的頭頂打上問號，並標註男友帳號寫道：「有看過那麼可愛的渣男嗎？」力挺對方到底。事實上，Soya在分手後2個月認愛「湛導」，她曾曝光兩人在一起的關鍵，他們早已認識5年，分手後她暴瘦3公斤，「湛導」一直陪伴在她身邊，兩人深聊了許多在感情上、內心的糾結，不間斷的交流，兩人才擦出愛火，進一步交往，Soya當時也以自身經驗勸大家：「如果最後還是處於不健康的感情狀態，就要選擇勇敢放手，因為以後一定會遇到更好的。」