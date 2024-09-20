黃珊珊搬自治條例為京華城法律戰留伏筆？游淑慧嗆：只敢騙小草

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民眾黨立委黃珊珊日前表示，柯市府是依循「台北市都市計畫施行自治條例」第25條給予容積獎勵，民眾黨則認為符合「都市計畫法台灣省施行細則」，還嗆台北市議員游淑慧不懂法律；游淑慧今（20）日表示，「死道友不死貧道」，政治獻金亂帳、京華城案容積全都有黃珊珊、黃珊珊都沒事．一方面撇清關係說京華城非她業管項目、她不會處理，一方面又出來說三道四，亂扯一通。游淑慧指出，黃珊珊堅持京華城案的法源依據是「台北市都市計畫施行自治條例第25條」：柯市府認為土地有合理使用之必要時，主動幫京華城修擬的細部計畫、幫京華城創設的容獎項目。游淑慧批，這不是愛公務員、而是害公務員，變成自證柯市府圖利，而且也打臉柯文哲之前說「今年三四月才知道」的瞎話。黃大律師開出的這帖藥是毒藥還是良藥，這些被告要不要喝？就看未來柯文哲、彭振聲和黃景茂的辯護主張敢不敢用就知道。游淑慧說，按照黃珊珊的證詞，是柯市府「主動」認為京華城有必要增加容獎，那柯文哲、彭振聲、黃景茂就慘了，他們必須要說明兩件事，第一，他們為什麼覺得京華城有必要增加容獎？合理必要性在那？第二，除了京華城，他們還主動給過那塊非都更、非危老、非海砂的私人改建案容積？游淑慧也提出京華城案109年的提案資料，明明京華城才是提案人，法源依據就是寫「都市計畫法24條」，為什麼黃珊珊要凹成「都市計畫施行自治條例第25條」？兩條法規差異就在提案人是誰、主動權誰發動。游淑慧說，高學歷年輕的小草們，若把法條文字攤開來看，他們都看的懂，所以黃珊珊每次只敢用條號和部分文字騙人。黃律為什麼要把提案擬定的責任攬在柯市府身上？是不是為日後京華城容積率保衛戰留下法律伏筆？方便京華城日後能主張信賴保護原則，主張是市府主動給的、就不能收回。律師天職是為客戶利益辯護，只不過不知道黃律服務辯護的對象是：台北市民？柯文哲？還是沈慶京？