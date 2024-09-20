推「近戰格鬥」挨批　顧立雄：因應戰場環境廢除表演式刺槍術

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國防部長顧立雄上任後推動軍中取消刺槍術訓練，預計明年將會全面改推近戰格鬥訓練。不過，有退役軍官質疑，既要廢除刺槍術，卻又要加強徒手格鬥「簡直是荒唐」。對此，顧立雄今（20）日表示，從美國實戰化經驗觀點，他們非常強調近戰格鬥的重要性，國軍廢除表演性傳統刺槍，對於近戰格鬥部分因戰場環境瞬息萬變，手上有任何東西進行有效格鬥，受過訓練能夠做出近身格鬥是可能，近戰格鬥是不能排除，這是基本訓練，體能戰技重要一環。行政院長卓榮泰今日率閣員赴立法院進行施政報告，媒體詢問推動近戰格鬥引發退役軍官批評，顧立雄表示， 從美國實戰化經驗觀點，他們也很非常強調近戰格鬥的重要性，國軍廢除的是表演性傳統刺槍，對於近戰格鬥部分因戰場環境瞬息萬變，手上有任何東西，包括槍械進行有效格鬥，受過訓練能夠做出近身格鬥是可能，近戰格鬥是不能排除，這是基本訓練，體能戰技重要一環。顧立雄強調，近身格鬥屬於可能在不可預見戰場環境之下，具有實用性的戰技訓練，其他國家，包括美國、北約等國家在內都強調近戰格鬥的重要性。