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韓國瑜喊用愛質詢監督　卓榮泰曝2人有溫暖互動：盼化成實際行動

記者陳佩君／台北報導

▲卓榮泰受訪時說，他還是非常感謝韓院長，私底下兩人互相都有些溫暖的互動。（圖／記者林調遜攝，2024.09.20）
▲卓榮泰受訪時說，他還是非常感謝韓院長，私底下兩人互相都有些溫暖的互動。（圖／記者林調遜攝，2024.09.20）
立法院今（20）日開議，立法院長韓國瑜昨對國民黨立委喊話，希望立委在國會監督政府，要用愛當出發點，質詢時要有愛、要更包容，行政院長卓榮泰也呼應「誠意溝通」。對此，卓榮泰上午赴立法院備詢時透露，兩人私下都有溫暖的互動，並強調兩院平穩地互動，才是人民所樂於看到，不要成爲朝野的戰場。

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卓榮泰今赴立法院進行施政報告，會前接受媒體訪問。對於韓國瑜暖心喊話，卓榮泰受訪時說，他還是非常感謝韓院長，私底下兩人互相都有些溫暖的互動，很希望這些溫暖的互動，能夠化為在議場上及在政策討論上實際的行動。

卓榮泰提到，國會、立法委員監督政府是天經地義的，若本於祥和、專業，且是非常尊重、互相尊重的態度，那他覺得這樣的政策對話、兩院的互動就會非常地健全。

卓榮泰說，人民所希望看到的，就如同社會治安一樣，希望社會是一個祥和的，國會也是一個平和的國會，所以他真的很期待本於溝通、誠意溝通跟以人民優先出發這樣的角度，「我們會誠誠懇懇、實實在在地提出我們的施政報告」。

卓榮泰接續說，至於在休會期間，有發生過一些互相之間還不了解的部分，基於國家體制組織的正常運作，及對國會未來議程的期許，他都願意很誠懇地向國會報告、說明，取得支持。

卓榮泰強調，只有兩院正常、平穩地互動跟運作，才是人民所樂於看到的，所以他昨天說國會可以是人民的希望，不要成爲朝野的戰場。

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