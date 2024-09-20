黎巴嫩BB Call爆炸釀千人死傷　經長郭智輝：可肯定說非台灣生產

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黎巴嫩發生大規模呼叫器（BB Call）集體爆炸案，台灣製造商金阿波羅捲入風波，對此，經濟部長郭智輝今（20）日表示，過去2年出口約26萬套BB Call，從未聽說發生爆炸情事，並強調「可以很肯定地說，會爆炸的BB Call不是台灣生產」。郭智輝指出，根據貿易署所統計的資料，這家公司2年多來生產26萬台BB Call出口，目前為止都沒有發生爆炸的事情，所以可以很肯定地說，會爆炸的BB Call應該不是台灣生產，且根據過去出口歷史顯示，出口到黎巴嫩的數量非常少，應該沒有直接出口。郭智輝表示，BB Call裡面的零組件，就是比較低階的IC、電池，都不會產生爆炸，可以肯定地說不是台灣生產，目前實際狀況司法已經介入調查，行政機構會完全配合司法調查。此外，金阿波羅董事長許清光提及是收錢借排授權予BAC公司製造，對此，郭智輝回應表示，BAC這部份還沒了解，只是配合過去的資料，照目前輿論推論，盡量協助廠商，讓廠商完全表露過去作法，並看檢調相關調查。