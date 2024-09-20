兩岸同婚開綠燈？劉世芳：已有5對符合結婚資格

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣同性婚姻合法化2019年上路，但唯獨兩岸同婚仍無法在台完成結婚登記。內政部昨日公告，兩岸同性伴侶於承認同性婚姻的第三地結婚生效者，經中華民國駐外館處或國境線上通過面談，並驗證相關證明文件後，可在台灣辦理結婚登記。內政部長劉世芳今（20）日表示，據了解已有5對符合結婚資格，內政部會給予方便，用特殊方式處理。陸委會昨日於記者會中表示，政府尊重行政法院判決，主管機關內政部發布函釋，兩岸同性伴侶得比照現行兩岸異性於第三地結婚之相關規定，自即日起檢附經政府駐外機構驗證之結婚證明文件及相關應備文件，由相關機關進行面談，於通過面談後，得據以向各該戶政機關辦理結婚登記。至於國人與中國大陸人士非在第三地辦理結婚者，仍應依台灣地區與大陸地區人民關係條例及現行實務相關規定辦理，不適用前揭內政部函釋。陸委會表示，自「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」修正，實施面談制度迄今已逾20年，歷任政府均堅持兩岸婚姻必須「先於境外結婚，於我國境線上面談通過後，才能入境辦理結婚登記」，以儘可能將假結婚阻絕於境外，避免衍生國安及社會治安問題。因此，政府雖開放兩岸同性伴侶於第三地結婚，並據此來台辦理結婚登記，惟所涉流程及面談等相關權利及法定義務，仍須依現行兩岸異性於境外結婚之規定辦理。政府也將持續強化現行中國大陸人士來台人流管理機制及安全管理，以使相關政策順利推動。陸委會強調，民間團體在這段時間以來與政府一同努力，除了扮演同性伴侶群體與政府間友善溝通橋樑的角色，促進共識；更積極透過公私協力模式，為同性伴侶來台提供政府不可或缺的協助，政府要在此表達誠摯感謝之意。行政院長卓榮泰今日率閣員赴立法院進行施政報告，劉世芳會前受訪，媒體詢問是否會擔心兩岸同婚引發中國反彈，劉世芳表示，內政部根據大法官解釋函示，但仍必須依照兩岸人民關係條例來走，但是因為中國沒有承認同性婚姻，所以在中國結婚到台灣來登記是有困難，所以想出可到承認同性婚姻的第三地結婚後回台登記。劉世芳強調，現在有妥善措施，在函示出去之前，已經了解到有5對符合結婚登記資格，會用比較特殊方式處理，例如在國境面談、境外面談時給予方便，不會因為要很有錢，要到有錢第三地國家結婚後才能回台做登記。媒體追問，警員涉賭擴大，似乎很常發生？劉世芳認為，這表示警政署對於內部警員警紀做加強，也絕不護短，如果有任何人觸犯法律就是依法處理。