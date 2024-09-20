深圳砍日童者傳有前科　日媒：習近平式民族主義面臨清算

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中國深圳1名10歲日籍男童，本週在前往當地日僑學校上學途中，突然遭到1名中國男子持刀襲擊，送醫後仍不治身亡。有日媒指出，犯罪者有前科，還有分析認為，一連串事件將使習近平上任以來力推的民族主義，面臨質疑甚至是清算。根據《共同社》報導，男童遇襲身亡後，他生前就讀的日僑學校，周邊已增設監視器，加強維安工作。據日本駐中國大使館所說，中國外交部副部長孫衛東19日在與日本大使金杉憲治的電話談話中，曾透露此案是「有前科的人員」犯下的個案。不過，中國尚未公布兇手的作案動機等細部資訊，已經在中國日僑社會蔓延的不安情緒也很難被打消。另一方面，《日本時報》則分析，近年中國共產黨透過在國際舞台推動強硬政策、彰顯中國強大，來使其政策合法化，這一策略引發了中國國內對美國、日本等國日益增長的敵意。荷蘭萊頓大學（Leiden University）現代中國講座教授施奈德（Florian Schneider）表示，中國當局無疑已將民族主義打造成「理解世界的正確方式」，報導也引述澳洲前駐中國大使雷捷銳 (Geoff Raby) 的看法，即中共將民族主義打造為合法性的一種形式，但它不能總是為了自己的利益而控制它。也有分析指出，民族主義可能只是最近這些仇恨行為的催化劑，真正的根源還是來自中國內部，更廣泛的社會和經濟焦慮。中國近年經濟問題頻傳，房地產暴跌已使民眾損失了約18兆美元的財富，並引發了減薪和裁員潮，面臨幾十年來最嚴峻的通貨緊縮期。分析也提到，針對外國人的公開暴力行為，無疑為中國吸引外資的目標設立阻礙，將近一半的在華日本企業近期都表示，今年不會增加支出，要不就是打算削減投資，理由包含薪資上漲、地緣政治緊張等等。