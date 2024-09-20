500餘名會員遭盜帳戶！高鐵：贈點補償受害者、新增登入通知訊息

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不少苦主的台灣高鐵TGo會員點數突然遭人盜用，台灣高鐵公司今（20）日對此表示，本案疑似不法份子在外部不明來源取得手機號碼與密碼，針對民眾多個帳戶均會採用相同密碼的習慣，而在各大會員系統嘗試登入帳戶，經查約有超過500名帳戶點數受到異常兌換的會員，將以贈點方式歸還受害會員損失的點數，另也新增通知訊息，會員帳號若有成功登入或兌換等動作，系統即會自動發送郵件至電子信箱。台灣高鐵公司針對TGo會員點數遭到異常兌換事件說明，經過主動清查，確認會員系統資料並無外洩，立即主動通知帳戶異常會員，提醒其注意個資保管並且盡快更換密碼，目前約有500餘名帳戶點數遭異常兌換的會員，達到高鐵275萬名會員總數約0.02%，將以贈點方式歸還受害會員損失的點數，會員若對帳戶兌換狀況有疑義，可以反映台灣高鐵客服中心。台灣高鐵公司指出，本案疑似不法份子在外部不明來源取得民眾手機號碼與密碼，並且針對民眾在多個帳戶均會採用相同密碼以利方便管理的習慣，而在各大會員系統嘗試登入、驗證，取得密碼的有效性，如屬有效，再去盜用會員點數。此外，台灣高鐵公司坦言，由於對於本案事件至為重視，立即檢具事證後向相關單位告發，現正進行調查當中，亦請受害會員接獲相關單位查詢期間配合調查事宜。台灣高鐵公司表示，為了更進一步杜絕不法份子侵害TGo會員權益，現已新增TGo會員系統登入通知訊息，會員帳號若有成功登入或兌換等動作，系統即會自動發送通知郵件至會員電子信箱，敬請會員留意帳戶是否有非屬本人操作，以利維護自身權益。最後，台灣高鐵公司呼籲全體TGo會員妥善保管帳號與密碼，並且定期更新密碼、增強密碼強度，同時民眾也要避免在不同會員系統使用相同的密碼，若有收到電子郵件、簡訊或電話等可疑訊息，更應謹慎處理，防範個資外洩與個人損失的情況。