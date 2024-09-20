「星期天配音是對的」56萬粉專疑遭盜　頭貼竟變怪男摟妹粉絲傻眼

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▲「星期天配音是對的」粉專更換成「1男摟2女」的大頭貼，還在文中寫道「我沒有黑他的帳戶，我從他那裡買的」。（圖／星期天配音是對的 臉書）

▲簡介上寫著「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」，讓不少粉絲相當傻眼。（圖／星期天配音是對的 臉書）

網紅配音員「星期天」時常分享許多逗趣的配音作品，獲得粉絲一致好評，臉書粉專「星期天配音是對的」也擁有56萬人追蹤。然而今（20）日凌晨，該臉書粉專突然出現一系列的怪異操作，包括大頭貼被更換，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」，令粉絲猜測其帳戶疑似遭到盜用。對此，《NOWnews今日新聞》詢問星期天本人，暫時沒有獲得回應。「星期天配音是對的」臉書粉專今日凌晨疑似疑遭盜用，不只將大頭貼更換成「1男摟2女」的照片，還在配文中寫道：「我沒有黑他的帳戶，我從他那裡買的。」除此之外，粉專名稱也被改為越南文「Khang Nguyễn MMO」，簡介還稱「該帳戶的所有者以 5,000 美元的價格將其出售給我」。「星期天配音是對的」粉專上一系列奇怪的舉動也引發粉絲討論，不少人紛紛在貼文下方留言：「還救的回去嗎？」、「要怎麼幫星期天救回啊？這真的哭」、「傻眼！想說是誰，原來是星期天」、「太扯了，臉書的人都沒有在管的嗎？」不過目前「星期天配音是對的」尚未對此事作出任何回應，有熱心的粉絲在其IG置頂的貼文下留言提醒「臉書被盜用了」。此外，還有不少人湧入「星期天配音是對的」的Threads，紛紛關心喊道：「粉絲專頁不見了欸」、「你的粉專被盜了啦，快醒醒」、「醒醒！是被盜還是賣了」、「星期天的臉書在星期五被盜了！」