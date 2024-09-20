黎巴嫩集體爆炸BB Call「台灣製造」？顧立雄：與台灣無關

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黎巴嫩真主黨（Hezbollah）成員使用的呼叫器（俗稱BB Call）17日接連發生爆炸事件，已造成至少37人死亡、3000多人受傷。由於真主黨被歐美國家列為恐怖組織，且傳出生產這款爆炸呼叫器的「金阿波羅」（Gold Apollo）為台灣廠商，引發國際關注。國防部長顧立雄今（20）日受訪表示，呼叫器爆炸案台灣無任何牽連或關係，不要再把台灣無端捲入這樣的事件。國防部日前與媒體茶敘，有外媒記者詢問國防部對爆炸案是否知情，或是與以色列有情報交換等協議。顧立雄表示，相關事件國安單位都在進行調查並注意，但國防部在此事上，並無任何關聯。國防部發言人孫立方補充說，國防部無法替這家台灣廠商進行任何說明。至於是否與以色列有國際合作？孫立方表示，國防部期待的是有助於台海和平發展的國際合作，沒有涉及任何區域以外的事件，而這件事件始未也尚未釐清，國防部不會做任何憶測。立法院新會期今天開議，邀請行政院長卓榮泰率同各部會首長列席進行施政報告並備質詢。會前媒體詢問國安人士稱BB Call涉及中國認知作戰一事，顧立雄說，看到認知作戰操作痕跡是相關單位有看到相關數據，來顯示有這樣的狀況。顧立雄說，以國防部來講，跟各國都有軍事交流或情報交流，不會就此案本身有牽連或有任何關係，不要再把台灣無端捲入這樣的事件。