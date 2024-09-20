HOOK長髮超像親姊CC！揭「房產千金身分」　阿滴排隊：給我地契

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HOOK戴假髮的樣子被說很像親姊CC，還撞臉丁文琪、王心凌。（圖／翻攝自HOOK IG）

▲阿滴（左圖右1）出席HOOK親姊姊（右圖）的婚禮，意外曝光新娘長相。（圖／阿滴IG）

百萬網紅HOOK以「一週挑戰系列」影片爆紅，大多以中性風格示人的她昨（19）日PO出一系列「長髮美照」，雖然是業配PO文但仍引來大批網友留言，還有人說之後，「現在怎麼看都覺得像CC！」HOOK過去都以短髮造型示人，但為了業配她犧牲扮相，戴上挑染灰色的長假髮，她還給自己一個新身分叫「艾美麗」，是美國華裔的房地產千金，脾氣有點火爆，接著馬上帶入業配的台詞，讓許多網友直呼，「只有HOOK的業配會看完」、「我不可能是被業配了吧」，就連CP阿滴都留言，「給我一個地契。」有人更直言，自從上次HOOK參加姊姊CC的婚禮之後，CC的長相意外曝光，就發現HOOK其實跟CC長得很像，「現在看每張都是CC了怎麼辦」、「第一張是丁文琪吧」、「怎麼很像王心凌」、「這就是我要的女友」。HOOK的YouTube頻道有155萬訂閱者，當初以「一週挑戰」走紅，畢業自輔大歷史系的她也做過許多和歷史相關的主題，和法國網紅酷的夢挑戰法國史，和日本網紅Tommy挑戰日本史，甚至連國師唐綺陽都登上她的頻道大聊星座史。HOOK曾在頻道中的QA中說過，她拍片的原因就是「想賺錢」，剛好當時YouTube很紅，有些YTR會公開自己的收入，「」她也曾分享過她的上班日常，早上進公司後就開始想企劃、寫腳本、拍片剪片一路忙到凌晨，能成為零負評的百萬網紅背後也付出很大的努力。