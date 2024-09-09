HOOK親姊就是經紀人CC！美顏「神似葉舒華」全網熬夜考古：太震驚

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▲HOOK（左2）曬出與爸爸「台灣阿宏」（右1）、媽媽「江女士」（左1）以及阿滴（右2）的同框照，4人在婚宴會館的看板前甜蜜合影。（圖／HOOK IG）

▲阿滴（左圖右1）出席HOOK親姊姊（右圖）的婚禮，意外曝光新娘長相。（圖／阿滴IG）

▲HOOK曾經分享自己為什麼當網紅的原因。（圖／翻攝自YouTube HOOK）

▲全網震驚HOOK的姊姊就是CC。（圖／翻攝自Threads）

百萬YouTuber HOOK以「一週挑戰」系列影片走紅，昨（8）日，開玩笑說怕賓客以為是多元成家的婚禮，除了和「螢幕CP」阿滴合照引來討論之外，許多網友都討論起婚禮的主角，竟然是HOOK的經紀人CC，而CC正是HOOK的親姊姊，全網人間清醒，「震驚到不行，直接熬夜重看她的影片！」HOOK在IG貼出和父母以及阿滴的合照，幽默寫下，「好怕參加婚禮的賓客以為今天是多元成家（愛開玩笑）。」有拍到新娘的照片中，都用貓咪圖案遮住新娘的臉，但阿滴的現動卻是「無濾鏡」，意外公開新娘真面目，就是HOOK的親姊姊CC，而CC同時也是HOOK的經紀人。這個「真相」曝光後，讓所有HOOK的粉絲驚訝不已，「OMG我不是最後一個知道CC是親姊姊這件事吧」、「慘了，一直只覺得C姊長得像葉舒華，明明跟HOOK長得很像啊」、「天啊為什麼我都沒聯想到這件事，震驚到不行」、「直接熬夜重看影片，HOOK出賣姊姊出賣得很澈底欸」。HOOK的YouTube頻道有155萬訂閱者，當初以「一週挑戰」走紅，身為歷史系，她也做過許多和歷史相關的主題，和法國網紅酷的夢挑戰法國史，和日本網紅Tommy挑戰日本史，甚至連國師唐綺陽都登上她的頻道大聊星座史。HOOK曾在頻道中的QA中說過，她拍片的原因就是「想賺錢」，剛好當時YouTube很紅，有些YTR會發出自己的收入，「」她也曾分享過她的上班日常，早上進公司後就開始想企劃、寫腳本、拍片剪片一路忙到凌晨，能成為零負評的百萬網紅背後也付出很大的努力。