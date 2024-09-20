邀立院共同打造安居樂業的台灣！卓榮泰施政報告拋8大目標

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立法院第11屆第二會期今（20）日開議，邀請行政院長卓榮泰列席施政報告並備質詢。卓榮泰在報告時表示，政府有責任和義務，推動國家持續前進，成為民主和平、創新繁榮、公義永續的新台灣，而他也拋出8大施政目標，期盼朝野能不分黨派，理性監督，團結合作。卓榮泰在報告時指出，政府將持續推動兼具照顧及發展的八大施政目標，包含「擴大社會投資，減輕家庭負擔」、「創新經濟，智慧國家」、「綠色成長與2050淨零轉型」、「擴大醫療投資，打造健康台灣」、「均衡台灣，在地希望」、「厚植軟實力，打造國家品牌」、「邁向多元平權的共榮社會」、「打造韌性台灣，維護安全與和平」，促使「人民安心、社會安定、國家安全」。卓榮泰呼籲，期盼新一會期，兩院能繼續就民眾迫切需要、且較無爭議的議題，共同推動更多對全體人民有益的法案，讓國家持續向前邁進。針對房屋貸款問題，卓榮泰說，行政院將秉持四大原則，包含維護金融市場秩序安全穩定、保障自住首購及已簽訂契約的民眾優先核貸 ，並希望行庫必須自主調整其貸款結構；政府並已修正「公股銀行辦理青年安心成家購屋優惠貸款原則」等相關規範，包含新貸戶簽署自住切結書及每人限貸1次等措施，將賡續落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，以防範投資客炒房及人頭戶申貸等弊端，確保政府資源有效配置及合理使用，兼顧整體房市健全發展。卓榮泰提到，為落實「均衡台灣」目標，政府持續完善全國超過140項項各地基礎建設，同時致力打造「智慧科技產業生態系」，包含今年8月提出「智慧科技大南方產業生態系推動方案」，規劃以擴算力、鏈場域、引人才、展應用等四大策略布局，結合台南沙崙科學城與周遭從嘉義到屏東的半導體S廊帶， 串聯 中部、北部 ，均衡區域發展。卓榮泰也說，為提升威懾戰力，厚植防衛能量， 確保區域和平穩定，國防相關預算於明年度編列4,760億元，較今年度增加415億元，約增 9.6%，政府並推動「強化全民國防兵力結構調整方案」，94年次以後出生的役男，自今年起義務役役期回復為1年；另今年起調整入伍訓練為8週，並以實戰化為核心，新式入伍訓練課程執行迄今，期末鑑測合格率達9成以上。卓榮泰接續說，政府積極扎根國防自主，推展國防先進科技研究及武器系統研製，帶動國防產業供應鏈發展 。國機國造執行新式高教機66架機生產，至今已累計交機36架；第1批國艦國造高效能艦艇今年已全數交軍服役，而海鯤潛艦則持續依節點執行裝備功能及泊港測試。此外， 今年8月政院核定潛艦計畫，預計至2038年投入2,840億元，籌建7艘新式潛艦量產艦。卓榮泰表示，感謝全體國人共同努力，使今年1至8月全國賦稅實徵淨額達2兆 5,219億元，114年度總預算案歲入歲出為109年度以來首次編列賸餘，且編列債務還本達 1,415億元，創24年來新高，政府會持續嚴守財政紀律，並將經濟成長的果實與全民分享。卓榮泰提到，在國家發展的重要時刻，誠摯希望朝野同樣能以這樣的精神，不分黨派，理性監督，團結合作，他和各位委員皆以人民為第一優先，期盼能與立法院攜手，共同打造安居院攜手，共同打造安居樂業的幸福台灣。