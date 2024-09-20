金管會撂重話！中信金下午召開董事會　是否放棄收購新光金引關注

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中信金控收購新光金案，遭金管會以4大理由「緩議」，中信金卻打算拚翻盤，隔天重訊公告「將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定」。沒想到二度遭金管會打臉，金管會更撂下重話「就是不同意，緩議就是反對」，並警告中信金不要擾亂市場秩序，更不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心。由於中信金本來就預定在今（20）日下午召開董事會，是否因此放棄收購新光金引發關注。新光金併購案原本陷入「三角戀」，台新金與中信金都想併購新光金，前者採換股合意併購，中信金則申請「公開收購」的非合意併購方式，只是金管會在9月16日召開記者會宣布「緩議」，原本中信金打算重新修訂計劃後再送董事會核定，並預計在今日下午召開董事會討論。不過，在中信金召開董事會前夕，對於中信金打算拚翻盤，金管會罕見撂下重話「就是不同意」，還強調「緩議就是反對」，只是文字委婉，還要中信金經營階層思考任何訊息發布及重大決策，一定要注意到自己忠實義務，在這當下，監理機構無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，更要中信金不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心。在金管會都已撂下重話，並警告不要有擾動市場秩序的行為，根據《彭博社》報導指出，知情人士透露，中信金將決定拒絕收購新光金，此舉為競爭對手台新金推進今年台灣金融業最大的合併案鋪平道路。此外，市場分析，由於中信金董事會7席董事中，除了董事長顏文隆、副董事長吳一揆及大股東辜仲諒為一般董事外，其餘4席都是獨立董事，而金融又是特許行業，相關業務推動都要金管會審查，在金管會明確表態反對之下，中信金是否因此放棄收購新光金更受矚目。雖然中信金收購新光金案遭到金管會反對，但今日中信金股價開高走高，盤中一度衝上34.45元，上漲超過2%，目前在34.1元震盪整理。相較之下，推動「新新併」的新光金與台新金今日早盤股價同步走跌，其中新光金一度跌超過3%，下探12.3元，成交量超過26萬張，台新金也一度跌逾2%，來到18.15元，目前仍跌逾1%。由於新光金也將於10月9日召開臨時股東會，徵委託書徵求戰也開打，市場也關注「新新併」能否順利通過，而即便股東會通過，還要金管會同意，目前變數也不少。