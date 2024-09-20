日童在深圳被殺！日本Panasonic允駐中員工暫返國　費用公司出

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中國深圳日本人學校一名10歲男童，於18日上學途中遭44歲中國男子刺殺，最終搶救無效身亡，引發全日本譁然。日本企業也爭相提醒旗下駐中員工提高警覺，Panasonic集團更開出第一槍，允許員工返日，公司將會批准並負擔經費。根據共同社報導，中國外交部副部長孫衛東19日在與日本駐華大使金杉憲治的電話會談中，表示此案是有前科的人員犯下的個案。不過，中方尚未公佈44歲男性嫌疑人的犯案動機等與案件真相相關的資訊，因此很難打消在日僑社會中蔓延的不安情緒。小學生遇刺案件發生後，日本企業駐中人員也人心惶惶，日本Panasonic集團（舊稱松下集團）宣布，允許派駐中國並攜帶家屬的員工，可暫時返回日本，員工本人若也想暫時返國，公司會予以批准，並負擔經費。東芝公司也發布通知，敦促前往中國的員工，或正居住在中國的員工注意安全，東芝公司目前約有100名員工在深圳或東芝集團公司其它地方的關聯公司工作。此案可能引發中日兩國仇視情緒高漲，另據彭博報導，日本豐田公司也提醒在中國的員工，按照大使館的指導方針保持警覺。製造商三菱重工亦呼籲員工保持謹慎。