鳥貴族台灣首店今開幕！年底前再插旗信義、大巨蛋　營業延至深夜

日本知名串燒店「燒鳥屋 鳥貴族」海外首店選在台灣！今（20）日於新光三越南西店正式開幕，接下來2號店將在今年11月插旗ATT 4 FUN，年底前大巨蛋也將再開一間。大成集團副總裁韓家寅也表示「台灣有機會開出60家鳥貴族營業據點。」
人氣日本連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」，與台灣大成合作，在今（20）日於台北開出了全球海外第一家門市，首發店就在新光三越百貨台北南西一館五樓。
大成集團副總裁韓家寅表示，今年預計共開出3家門市，下一間門市預計11月進駐信義商圈，並且年底前插旗大巨蛋，接下來兩間店至少會開到夜間12點，希望拉高台灣夜間經濟效益。
首發店選擇進駐台北南西商圈，主要是看好南西商圈交通便利，客群時尚又年輕，尤其女性消費者較多，同時也臨近居酒屋密集的林森商圈，是鳥貴族台北首發店的最佳地點。
且日本2億多人口共開出600家鳥貴族門市，希望台灣以這個比例為目標，在台灣可以擴展至少60家分店。日本鳥貴族創辦人兼社長大倉忠司表示，在台灣每年將以四至五家的展店速度擴大市場規模。
大倉忠司也提到，會選擇台灣做為進軍海外首店，是因為台灣人相當喜愛到日本旅遊，以及常到當地鳥貴族用餐，台灣鳥貴族目標把日本味道原汁原味呈現，未來鳥貴族在日本國內雖然也會持續展店，不過將以海外擴點為優先。
鳥貴族也將在9月28日在韓國開出首間門店，並且11月下旬至12月進軍美國，韓國、美國都為日本鳥貴族直營，台灣鳥貴族則是由日本鳥貴族以及大成集團旗下都城實業合資經營。
鳥貴族在台灣定價100元均一份，串燒風味主要分為兩大類：鹽烤和醬燒，鳥貴族堅持使用高純度的岩鹽，引出食材的原味， 醬燒則是使用大量雞肉蔬菜果物一起熬煮的秘製醬汁，原汁原味從日本進口。
《NOWnews》記者實際開箱對比，尺寸相較日本當地大串，份量也有比普遍居酒屋份量大，並且首店位置就在新光三越百貨內，可以算是CP值非常高的美食新選擇，不過由於雞肉採用台灣在地生長的雞肉，口感與日本的大有不同，醬汁雖是標榜日本原汁原味，不過實際品嚐偏甜口一點，整體來說跟日本當地還是各有其特色，喜歡的粉絲快衝一波嚐鮮！
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大成集團副總裁韓家寅表示，今年預計共開出3家門市，下一間門市預計11月進駐信義商圈，並且年底前插旗大巨蛋，接下來兩間店至少會開到夜間12點，希望拉高台灣夜間經濟效益。
首發店選擇進駐台北南西商圈，主要是看好南西商圈交通便利，客群時尚又年輕，尤其女性消費者較多，同時也臨近居酒屋密集的林森商圈，是鳥貴族台北首發店的最佳地點。
且日本2億多人口共開出600家鳥貴族門市，希望台灣以這個比例為目標，在台灣可以擴展至少60家分店。日本鳥貴族創辦人兼社長大倉忠司表示，在台灣每年將以四至五家的展店速度擴大市場規模。
大倉忠司也提到，會選擇台灣做為進軍海外首店，是因為台灣人相當喜愛到日本旅遊，以及常到當地鳥貴族用餐，台灣鳥貴族目標把日本味道原汁原味呈現，未來鳥貴族在日本國內雖然也會持續展店，不過將以海外擴點為優先。
鳥貴族也將在9月28日在韓國開出首間門店，並且11月下旬至12月進軍美國，韓國、美國都為日本鳥貴族直營，台灣鳥貴族則是由日本鳥貴族以及大成集團旗下都城實業合資經營。
鳥貴族在台灣定價100元均一份，串燒風味主要分為兩大類：鹽烤和醬燒，鳥貴族堅持使用高純度的岩鹽，引出食材的原味， 醬燒則是使用大量雞肉蔬菜果物一起熬煮的秘製醬汁，原汁原味從日本進口。
《NOWnews》記者實際開箱對比，尺寸相較日本當地大串，份量也有比普遍居酒屋份量大，並且首店位置就在新光三越百貨內，可以算是CP值非常高的美食新選擇，不過由於雞肉採用台灣在地生長的雞肉，口感與日本的大有不同，醬汁雖是標榜日本原汁原味，不過實際品嚐偏甜口一點，整體來說跟日本當地還是各有其特色，喜歡的粉絲快衝一波嚐鮮！