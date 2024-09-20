鳥貴族台灣首店今開幕！年底前再插旗信義、大巨蛋　營業延至深夜

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▲日本鳥貴族社長大倉忠司（圖左）；大成集團副總裁韓家寅（圖右），今（20）日出席鳥貴族台灣首店開幕剪綵。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲鳥貴族（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台灣鳥貴族均一價100元／份，圖為兩份的量，不過單串尺寸相較日本當地大串，份量也有比普遍居酒屋份量大。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台灣鳥貴族均一價100元／份，菜單一次看。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台灣鳥貴族均一價100元／份，菜單一次看。（圖／記者鍾怡婷攝）

日本知名串燒店「燒鳥屋 鳥貴族」海外首店選在台灣！今（20）日於新光三越南西店正式開幕，接下來2號店將在今年11月插旗ATT 4 FUN，年底前大巨蛋也將再開一間。大成集團副總裁韓家寅也表示「台灣有機會開出60家鳥貴族營業據點。」人氣日本連鎖燒鳥居酒屋「鳥貴族」，與台灣大成合作，在今（20）日於台北開出了全球海外第一家門市，首發店就在新光三越百貨台北南西一館五樓。大成集團副總裁韓家寅表示，今年預計共開出3家門市，下一間門市預計11月進駐信義商圈，並且年底前插旗大巨蛋，接下來兩間店至少會開到夜間12點，希望拉高台灣夜間經濟效益。首發店選擇進駐台北南西商圈，主要是看好南西商圈交通便利，客群時尚又年輕，尤其女性消費者較多，同時也臨近居酒屋密集的林森商圈，是鳥貴族台北首發店的最佳地點。且日本2億多人口共開出600家鳥貴族門市，希望台灣以這個比例為目標，在台灣可以擴展至少60家分店。大倉忠司也提到，會選擇台灣做為進軍海外首店，是因為台灣人相當喜愛到日本旅遊，以及常到當地鳥貴族用餐，台灣鳥貴族目標把日本味道原汁原味呈現，未來鳥貴族在日本國內雖然也會持續展店，不過將以海外擴點為優先。鳥貴族也將在9月28日在韓國開出首間門店，並且11月下旬至12月進軍美國，韓國、美國都為日本鳥貴族直營，台灣鳥貴族則是由日本鳥貴族以及大成集團旗下都城實業合資經營。鳥貴族在台灣定價100元均一份，串燒風味主要分為兩大類：鹽烤和醬燒，鳥貴族堅持使用高純度的岩鹽，引出食材的原味， 醬燒則是使用大量雞肉蔬菜果物一起熬煮的秘製醬汁，原汁原味從日本進口。