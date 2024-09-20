藍白聯手退回中央政府總預算案　行政院遺憾：秉持誠意溝通

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立法院新會期今（20）日開議，國民黨團、民眾黨團聯手將明年度總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案退回程序委員會，對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院深感遺憾，不過政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神持續對話、溝通；此外，行政院長卓榮泰在進行施政報告時，也對此表示，非常遺憾，他認為只要適度的說明，立法院一定可以理解。立法院會上午處理報告事項時，無黨籍高金素梅針對行政院函請審議114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，提案要求退回程序委員會，當場有立委表達反對，因此進行表決；經過表決，共有105位立委出席，59人贊成、46人反對，立法院長韓國瑜宣告，贊成者多數，因此將114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會。對此，李慧芝表示，政院深感遺憾，不過政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，針對中央政府總預算案以及前瞻基礎建設計畫預算案與立法院持續互動與對話，並適度對外清楚論述說明。李慧芝說，希望預算進入實質理性討論，讓政府推動擴大社會及醫療投資、維護治安、民主防衛、均衡台灣、創新經濟等照顧民眾及推動國家發展等政策能夠持續推行，並確保民眾權益。