周杰倫歌單裡不能說的秘密！盤點那些曾被他寫進歌裡的女人

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▲周杰倫（右）與蔡依林（左）曾經傳出緋聞，「雙J戀」在當時轟動一時。（圖／Threads）

▲侯佩岑（右）2005年與周杰倫（左）同遊日本東京，當時戀情轟動演藝圈，不過後來也無疾而終。（圖／侯佩岑、周杰倫IG）

▲周杰倫（右）曾傳出欣賞田馥甄（左），才子佳人最後仍沒有在一起。（圖／周杰倫 Jay Chou YT）

亞洲天王周杰倫出道至今唱過無數膾炙人口的歌曲，他的歌曲承載了無數人的青春回憶，然而這些經典作品中，傳聞中有不少都是憑歌寄意之作，歌詞間隱藏著對舊愛的心思。其中最廣為人知的莫過於寫給天后蔡依林的《彩虹》以及給侯佩岑的《我不配》。《NOWnews今日新聞》特別整理出這些獻給緋聞女友的情歌，帶大家一同挖掘周董藏在歌單中「不能說的秘密」。2001年周杰倫與蔡依林在綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》相識，隨後爆出戀愛緋聞，不過始終未能修成正果，當時有傳聞指出當年分開的真相，是因為蔡依林的父親反對，也有人表示是因侯佩岑介入才導致分手，不過消息皆未獲證實。而蔡依林的幾首名曲，包括《海盗》、《騎士精神》、《看我72變》等都是出自周董之手。其中蔡依林的《倒帶》及周杰倫主唱的《彩虹》歌詞像是對話般，《倒帶》中「而你總是太晚才明白」與《彩虹》中「當作我最後才明白」猶如相互呼應，被粉絲們解讀為周杰倫向蔡依林道歉。2人分開後鮮少同場，直到2010年蔡依林破天荒擔任周董演唱會嘉賓，合力唱跳《給我一首歌的時間》，兩人緊貼畫面也成為經典一幕。有粉絲在 Threads 上重新回顧該片段，感動直呼：「蔡依林走向周杰倫的那10幾秒，像是走完了許多樂迷的青春。」第2段周杰倫廣為人知的情史就是與侯佩岑的戀情，2人於2005年被拍到同遊日本，不久後便宣布交往喜訊，侯佩岑也成為周杰倫首任公開的女友，一舉一動備受媒體關注，後來據傳因這段感情承受不了壓力，僅維持1年就分手。而周杰倫受訪時曾透露，2人戀愛期間為了躲避媒體跟拍，約會時都會刻意坐得很遠，情節與周杰倫《我不配》中「電影院的座椅，隔遙遠的距離，感情沒有對手戲妳跟自己下棋約會」一致。2006年時周杰倫為了準備新專輯，飛到英國拍MV，而田馥甄當時也剛好在英國留學，不久便傳出2人同遊英國的緋聞。後來周杰倫也不避諱邀請田馥甄擔任《退後》MV女主角，2人在片中上演一連串浪漫場面，在當時引發外界熱烈討論。而周杰倫的另1首情歌《白色風車》中，被粉絲發現他偷偷向田馥甄示愛，用了藏頭詩的形式把田馥甄的名字寫進歌詞裡，「（田）甜甜的海水，（馥）複雜的眼淚，（甄）真實的感覺」，每句的第1個字合起來剛好是田馥甄的名字，彷彿藏著對於女方的心思和情意。