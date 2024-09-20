特企／秋季加盟展登場　打造亞洲最具影響力連鎖商業樞紐

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2024年台北秋季加盟展9月20日起至23日於台北世貿一館登場，總共進駐130個連鎖品牌、設置了350個展覽攤位，在年底來臨前提供有志加盟創業的民眾了解市場的機會，展覽第三天也特別邀請啦啦隊女神李多慧於現場表演，並走訪晨間廚房、麻辣天后、初韻、自然.湉及第一味等展位，品嘗台灣美食，為創業者加油打氣。總統賴清德特別錄製一段影片預祝展覽成功，也感謝台灣連鎖加盟促進協會，將台灣品牌輸出全球。台灣連鎖加盟促進協會理事長吳永強表示，拓展台灣品牌國際化視野，是協會的主要任務，今年在經濟部商業署的支持下，協會帶領台灣的連鎖商務考察團，前往馬來西亞、新加坡、日本和泰國，進行了一系列海外商機媒合與展覽交流活動，下半年還將前往英國和墨西哥，目標不僅是帶團推廣台灣品牌，也希望能邀請世界各國的品牌來台參展，將台灣連鎖加盟展打造成為全球最重要的國際展覽平台。吳永強進一步提到，新加坡、馬來西亞、韓國等國家無不積極推動中小企業及連鎖品牌的國際化。例如，韓國經常邀請大量海外買主進行落地接待，透過商業媒合和觀展活動，有效促進當地品牌的國際曝光。吳永強認為台灣應該效仿這些做法，這不僅能促進台灣中小企業及商業服務業的發展，還能帶動觀光和旅遊產業的繁榮。總統府副秘書長何志偉說道，台灣經濟投資預算成長到3兆，政府會一起努力幫助中小企業成長。何志偉提到，自己第一份工作就是在美國連鎖餐飲打工，光是外場服務員需要掌握的內容就有上百項，餐飲業對年輕人是很重要的職涯訓練，鼓勵年輕人接受挑戰征服世界。外交部政務次長田中光補充，外交部就是台灣企業最強而有力的後盾，台商到世界各國拓展商務，外交部一定會在旁邊支持。經濟部政務次長陳正祺也說，連鎖加盟展就是推廣台灣企業到世界的絕佳平台，一定會大力支持協會打造亞洲最大展覽平台。為了拓展台灣品牌國際化視野，本次秋季展前兩天下午將舉行「2024國際連鎖論壇」，由台灣雙語主播路怡珍擔任主談人，邀請來自全球的連鎖商業專家，分享推動品牌國際化的成功經驗。第二天邀請到國際通商法律事務所的許修豪律師分析美國加盟經營法規的考量，也邀請台灣知名連鎖品牌與Google分享品牌海外拓展行銷指南。吳永強補充，台灣連鎖加盟促進協會已在今年中成功取得2026世界連鎖年會的主辦權。預計在2026年的秋季加盟展，將合併舉辦世界及亞太加盟年會、台灣國際加盟大展等多項活動，推動台灣品牌走向國際舞台，讓中小企業成為台積電之外的第二座護國神山。