央行出重拳打炒房　他酸「有錢人現金買房打不到」引兩派論戰

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央行昨（19）日經理監事會決議，出重手打炒房，祭出4大房市管制措施，並且同步調升存款準備率1碼。央行的強硬態度，也使得營建股今日開盤一片慘綠，超過10檔亮燈跌停。打房措施不僅各界關注，有網友發文表示，央行高潮一波接著一波，打房都打不到，把換屋族、小投資客打到昏迷，有錢人用現金全款買房、商辦、土地，繼續爽炒房，該怎麼打房才能打到這個族群，引發一陣熱議。央行昨日宣布第7波打炒房提出4大房市管制措施，包含新增規範名下有房屋者，第一戶購屋貸款不得有寬限期；再者，第二戶購屋貸款最高成數6成降為5成，並且擴大到全國實施；公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第3戶含以上購屋貸款的最高成數降為3成；餘屋貸款最高成數從4成降為3成。此外，針對存款準備率調升1碼。楊金龍匯後記者會更直言，之前房貸之亂引發抱怨，外界擔心是否會讓限貸令更嚴重，這抱怨至少一半都是投資客及炒房客，並覺得銀行針對炒房投資客「以價制量」也是正常，這次給投資炒房客一個教訓，讓他們知道不是要貸多少就很容易貸到。楊金龍更強調，這次措施不會影響到首購、都更、危老社宅、企業購建自用廠辦，銀行只要把對炒房投資客的不動產放款資源挪過來，銀行是有足夠資金，不會加重限貸令現象。有網友在批踢踢上以「有錢人用現金買房 打房都打不到」為題發文討論，指出央行高潮一波接一波，換屋族、小投資客被打到昏迷，但有錢人用現金全款買房、商辦、土地，繼續爽爽炒房，並不解該怎麼打房才能打到這個族群？文章一出，就有不少網友表示，「提高持有稅，漸進式買賣不動產資本利得稅增加，例如成交1億、5億、10億的資本利得課徵20/40/60」、「持有成本不動，打不到有錢人的」、「加重持有成本才打得到真正的大肥貓」、「累進式持有稅&累進式資本利得稅，絕對有效，但應該沒人敢這樣玩，因為會打到一堆政治人物」、「打到槓桿啊，槓桿沒那麼高的話，房地產就沒那麼迷人了」。但也有網友認為，「有錢人當然是槓桿開爆」、「政府本來就不是要打有錢人炒房，是要打你各位炒房，懂嗎？」、「有錢人不見得還想買房子，而且有實力現金買房，那種人家買的地點本來就貴居多」、「現金買房又不好賺」、「全款買房那叫購物，狂開槓才叫炒資產特性」。