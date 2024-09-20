中美晶小金雞台特化今掛牌上櫃　蜜月行情發威！股價一度漲逾8成

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中美晶集團旗下的小金雞、同樣也是台積電供應鏈的台特化今（20）日掛牌上櫃，承銷價為110元，股價上演蜜月行情，盤中一度衝上200元、大漲81%，中籤者若在200元賣出，一張可現賺9萬元，終場上漲87元或79.09%，收在197元。台特化初次上櫃前辦理現金增資，發行普通股944.5萬股，承銷總數1700張，公開申購承銷價格為每股新台幣110元，總計吸引超過20萬人參與申購，中籤率為0.83%。台特化成立於民國102年3月27日，聚焦於半導體特殊氣體（SEG）及半導體特用化學材料（SEC）製造與銷售，主力產品為矽乙烷，應用於化學氣相沉積（CVD）製程，為先進製程矽基化合物薄膜的關鍵性材料。台特化目前已建立全球最大的矽乙烷單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷，同時製程水電用量相對於其他競爭者能降低70%以上能耗。台特化受惠半導體先進製程產能擴增及製程演進，今年上半年營收為新台幣4.05億元、年增95.96%，並超過去年全年營收70%，稅後淨利為新台幣1.56億元，更已超過去年全年，每股稅後純益為1.13元。台特化今日在櫃檯買賣中心舉行掛牌典禮，董事長徐秀蘭表示，即將在明年首季貢獻營收的無水氟化氫（AHF）應用於半導體乾式蝕刻製程，以往半導體廠只能向國外購買這項製程所需氣體，但明年起將可自台灣本土供貨，產品具備進口替代的功能，將可讓半導體廠避免受制於國外供應商。台特化總經理張雄飛指出，台特化生產無水氟化氫，與僑力化工生產的氫氟酸，一個應用於半導體乾式蝕刻製程、一個用於濕式蝕刻製程，在雙方的原料供應商牽線下，兩家公司共同開發新產品，降低彼此的成本。張雄飛強調，明年還會有重量級的產品推出，但屬商業機密，現階段暫不宣布。展望後市，台特化看好，隨著半導體產能擴充與製程演進，持續推升電子級特殊氣體用量，台特化位處全球半導體先進製程的中心點、堅實的自研精密特氣開發生產技術、具備各種危化特氣全球運輸物流操作 Know-How、可供發展之工業土地面積充沛、具備全球多家一級半導體客戶供應商資格，可快速導入新產品等獨特競爭優勢。