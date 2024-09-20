慈妹、短今夢幻聯動！只穿小可愛跳舞「畫面太補眼睛」　球迷激動

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▲▼琳妲（左起）、短今、慈妹大跳網路洗腦歌曲。（圖／慈妹IG）

26歲慈妹為富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員，7年來以稚齡童顏、156公分嬌小身型及32C、22、30勻稱三圍，還有天然呆性格圈粉球迷，IG吸引41萬人追蹤。慈妹近日在IG分享一支穿橘色小可愛跳舞的短片，同框「PS女神」短今、「樂天女孩」琳妲，網友一看驚呼：「大橘大利！」慈妹、短今和琳妲雖然分屬不同球隊，但日前一同錄製綜藝節目《女孩好野》，罕見一起拍攝Reels，3人綁高馬尾，皆著一件亮橘色小背心，搭配白色百褶膝上短裙、運動長襪，挑戰近來風行的南韓洗腦神曲〈HAPPY(prod.hedyy)〉，3姝傲人上圍隨律動起伏，加上露出「絕對領域」，畫面賞心悅目。影片的配文寫道：「3顆橘子。」貼文一發布，許多網友輪番讚賞：「三顆小橘子！太可愛活潑」、「我喜歡中間那位」、「有種跟短今站一直線啊」、「慈妹最讚」、「都是美女！」慈妹去年初接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露2022年踏入藝能界是她最驕傲的事，也持續向前輩籃籃、林襄學習，「上節目的時候很快樂，喜歡帶給大家歡樂的感覺，踏入全新的領域每一次收穫都很多，直到陸陸續續收到朋友的消息，才發現我好像又往前邁進了一大步。」一談到棒籃雙棲、忙碌的啦啦隊生活，慈妹說：「我很喜歡跳舞、應援，覺得這類的工作都難不倒我，但直播工作我就有花一些時間去適應，一開始抓不到訣竅的時候真的會覺得心滿累的，但也在直播學到了很多，談吐、說話技巧、反應力等等，當然在啦啦隊我也學到滿多的東西，現在我的工作夥伴也都是我很好的姐妹淘們，我非常珍惜。」