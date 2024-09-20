國道客運調漲票價　公路局：均在政府核定運價範圍內合理調整

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交通部今年5月核定國道客運業者票價空間，後來國光客運宣布調漲29條中長程路線，其中台北至高雄的路線增加36元，各條路線平均漲幅約6％，公路局今（20）日表示，業者所提票價調整計畫合乎規範，其中經政府補貼後的TPASS月票使用者的票價不受影響，若非TPASS月票乘客，則由政府補貼漲幅的3分之2，使得實際票價漲幅保持在合理範圍之內。交通部交通費率審議會今年4月12日通過中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會2023年10月提出「國道客運路線運價檢討計畫」，核定國道客運5月起4排座車最高漲幅不超過1.56％、3排座最高漲上限6.46％，業者可視需求在上限範圍之內調整票價，提報公路局備查並且公告1週後實施。國光客運9月19日在官網公告指出，29條中長途國道客運路線包括1805、1806、1823、1824、1826、1827、1828、1829、1830、1831、1832、1833、1834、1835、1836、1837、1838、1839、1851、1852、1860、1861、1862、1863、1866、1870、1871、1872、1873，將於10月3日起調整票價。公路局表示，有關最近部分國道客運業者陸續提出票價調整計畫，TPASS月票使用者的票價是由政府全額補貼調漲票價差額費用，確保TPASS月票使用者在運價調整後能享受原有的優惠，另對不是TPASS月票乘客，則由政府負擔漲幅的3分之2，使得實際票價漲幅保持在合理範圍之內，例如常見的3排座車型計算，最高漲幅不超過1.56%，3排座的漲幅亦不超過6.46%，由於此次運價調整僅對國道路段，因此整體全部路線的票價漲幅就會更低。公路局說明，交通部今年5月1日核定調升國道客運基本運價，為了推廣公共運輸政策、減輕民眾的乘車負擔，已自核定次日起對票價漲幅實施補貼措施，確保民眾搭乘權益與業者提升營運品質，而且本次業者所提票價調整內容，範圍均在核定的運價範圍之內，未來交通部也將持續關注國道客運的票價變化，並且適時進行必要的補貼措施，提供民眾更加友善的公共運輸服務。