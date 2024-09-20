日本男童深圳遇害！星媒曝背後危險信號：反日成中國網紅流量密碼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國政府將日本入侵東北的九一八事變稱為國恥日，官媒每年都會宣導勿忘國恥。（圖／翻攝自微博）

中國深圳日本人學校一名10歲男童，於18日上學途中遭44歲中國鍾姓男子持刀攻擊，導致腹部重創，最終搶救無效身亡。這起命案引發各界高度關注，其背後可能隱藏的仇日情緒讓人不安。對此，新加坡媒體指出，中國政府將日本入侵東北的九一八事變稱為國恥日，官媒每年都會宣導勿忘國恥。銘記歷史本身無可非議，但是在中國社群網路上，反日敘事成為許多網紅的流量密碼，將愛國與仇日劃上等號，反日情緒更從線上滲透進現實生活，接二連三發生的暴力事件，已經是反日民粹滑向極端的強烈警訊。新加坡媒體《聯合早報》表示，深圳男童命案，讓人很難不與仇日情緒相連結，中國每年918都會組織民眾與學生參觀抗日紀念館，東北遼寧省的城市更會在918的早上9點18分拉響防空警報，提醒民眾勿忘國恥。中國官媒希望藉著918國恥日來強調「吾輩自強」，激起愛國精神，官方雖未引導民眾去針對當下日本政府或日本民眾報復，但是在社群網路上，反日敘事成為許多中國網紅的流量密碼，在鍵盤上蹭「愛國」大旗逞個人英雄主義，藉此發洩對現實生活不滿的無知之徒比比皆是，如今更有從線上滲透到現實生活的趨勢。光在深圳，三個月內就已經發生兩起日本孩童遇襲的事件，本月初也有中國網紅在圓明園阻擋日本遊客拍照，種種跡象都顯示反日民粹主義滑向極端的強烈警訊，這種暴力行為已經嚴重破壞治安，損害中國的形象，也讓中國吸引外資的努力受到打擊。《聯合早報》最後結論，深圳男童命案不止震動日本，不少深圳當地的中國人也對遇害者深表同情，認為針對幼童的攻擊行為太過殘忍。中國民間反日情緒的滋長必須正視，中國當局應該展示態度，明確而強烈地譴責殺害外籍兒童的暴行，不再含糊其辭，必須否定這類暴行的一切合理性，讓兇手不能蹭上「愛國」的帽子，如此才能讓類似悲劇不再發生。